Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

Petr Bílek
  15:38
Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ní hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly saze, je dobře pro novináře, je o čem psát,“ pousmál se po víkendové výhře 2:1 nad Ostravou.
John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Teplice, 9.5. 2026, FK Teplice - Baník Ostrava, 2. kolo nadtavby o záchranu 1....
Fotbalisté Teplic slaví gól Johna Auty (vlevo).
Vlasiy Sinyavskiy z Baníku Ostrava a brankář Matouš Trmal z Teplic během utkání...
Karel Pozejný z Baníku Ostrava smutní po porážce s Teplicemi.
17 fotografií

Když skláři vstoupili do ligové skupiny o záchranu domácí remízou 1:1 se Slováckem po mizerné druhé půli, slovenský kouč se do kamery při otázce na poločasový lomoz v kabině mračil.

„Co jsem o přestávce týmu vyčítal? Že se cítí unavený. Hrajeme o život, zápas, který nám mohl pomoct. Že jsou unavení… to jsou nesmysly. Jestli ano, nemají v profifotbalu co dělat,“ hromoval pro Oneplay Sport.

A televizní expert Petr Mikolanda pak zaspekuloval na téma předchozího soustředění v Blšanech. „Jestli hráči řekli trenérovi, že jsou unavení, to je pro něj dobrý vpich. Na to není omluva. Hrají o bytí a nebytí, v Blšanech si nemohli jen zahrát fotbálek, dát si buřty a večer koukat na televizi, ale trénovali,“ uvažoval bývalý hráč se zkušenostmi z Anglie. „Samozřejmě můžou být utahaní z extrémního vedra, ale pro oba týmy to bylo stejné.“

Stavěli mi sochy, teď je bourají. Frťala o drsné kritice i údajné rezignaci

Před následným utkáním s Baníkem pak Frťala na klubovém webu odpálil názory, že by hráči měli problémy s připraveností.

„Ne, tohle není o fyzické kondici. Prostě tam bylo téma, které rozjitřilo fotbalovou veřejnost, ale o tom nemá smysl se dál bavit. Bylo to nějaké emoční nastavení, kdy jsme prostě hledali příčiny v tom, v čem nejsou. Hráči jsou fyzicky dobře připraveni, není problém s kondicí.“

A po výhře nad Ostravou opět čelil dotazu na předchozí vyjádření.

„Nic po soustředění v Blšanech. Prostě byl se Slováckem v kabině výstup jednoho hráče, že musí běhat, že ho to unavuje, tak jsem bouchl a řekl jsem, no tak tě to unavuje... Jsi fotbalista, jsi trénovaný, slova únava a bolest musí být tvoji kamarádi. Nejsou to faktory, které by měly mít vliv, že se budeme hroutit, stěžovat si, brečet,“ vrátil se ještě o zápas zpět. „Nenávidím to slovo. Unavení jsou havíři, lidé, kteří mají naprosto těžkou práci.“

Ale psychickou únavu už Teplice mohou setřást, v úterním zápase ve Zlíně si můžou zajistit ligovou definitivu.

Vstoupit do diskuse

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ní hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...

11. května 2026  15:38

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

11. května 2026  15:14

Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem...

Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je...

11. května 2026  15:02

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

11. května 2026  14:30

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Sudí Rouček vyloučil v derby slávistu Chorého správně, řekla komise

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel...

11. května 2026  13:50

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

11. května 2026  11:59

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

11. května 2026  10:31

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.