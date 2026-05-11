Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

Když skláři vstoupili do ligové skupiny o záchranu domácí remízou 1:1 se Slováckem po mizerné druhé půli, slovenský kouč se do kamery při otázce na poločasový lomoz v kabině mračil.
„Co jsem o přestávce týmu vyčítal? Že se cítí unavený. Hrajeme o život, zápas, který nám mohl pomoct. Že jsou unavení… to jsou nesmysly. Jestli ano, nemají v profifotbalu co dělat,“ hromoval pro Oneplay Sport.
A televizní expert Petr Mikolanda pak zaspekuloval na téma předchozího soustředění v Blšanech. „Jestli hráči řekli trenérovi, že jsou unavení, to je pro něj dobrý vpich. Na to není omluva. Hrají o bytí a nebytí, v Blšanech si nemohli jen zahrát fotbálek, dát si buřty a večer koukat na televizi, ale trénovali,“ uvažoval bývalý hráč se zkušenostmi z Anglie. „Samozřejmě můžou být utahaní z extrémního vedra, ale pro oba týmy to bylo stejné.“
Před následným utkáním s Baníkem pak Frťala na klubovém webu odpálil názory, že by hráči měli problémy s připraveností.
„Ne, tohle není o fyzické kondici. Prostě tam bylo téma, které rozjitřilo fotbalovou veřejnost, ale o tom nemá smysl se dál bavit. Bylo to nějaké emoční nastavení, kdy jsme prostě hledali příčiny v tom, v čem nejsou. Hráči jsou fyzicky dobře připraveni, není problém s kondicí.“
A po výhře nad Ostravou opět čelil dotazu na předchozí vyjádření.
„Nic po soustředění v Blšanech. Prostě byl se Slováckem v kabině výstup jednoho hráče, že musí běhat, že ho to unavuje, tak jsem bouchl a řekl jsem, no tak tě to unavuje... Jsi fotbalista, jsi trénovaný, slova únava a bolest musí být tvoji kamarádi. Nejsou to faktory, které by měly mít vliv, že se budeme hroutit, stěžovat si, brečet,“ vrátil se ještě o zápas zpět. „Nenávidím to slovo. Unavení jsou havíři, lidé, kteří mají naprosto těžkou práci.“
Ale psychickou únavu už Teplice mohou setřást, v úterním zápase ve Zlíně si můžou zajistit ligovou definitivu.