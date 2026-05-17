„Konspirace,“ suše reagoval teplický kouč Zdenko Frťala po sobotním domácím vítězství 2:0, díky kterému zůstal ve hře o záchranu i Baník. „Co se někde povídá, to nemůže mít vliv na moje rozhodnutí o sestavě. Nikdy jsem nebyl pod tlakem, že musí hrát ten nebo ten, to bych tu neseděl. Rozhovor s Ondrou Prášilem jsem četl a absolutně to neopravňovalo lidi k tomu, aby si mysleli tyhle věci,“ bránil se trenér, že by Teplice měly v plánu nehrát s Duklou naplno.
Špatně interpretované vyjádření z trenérského štábu o mladících ovlivnilo dokonce i sázkové kanceláře, které po něm snížily kurz na vítězství Dukly.
„Někdo využil jednu větu (z rozhovoru na klubovém webu) a udělal z toho titulek. Možná jsme díky tomu měli hodně lajků, nebo jak se to jmenuje, ale mě zajímal hlavně náš výkon. Hráči to asi měli v podvědomí, viděl jsem, jak byli nervozní, jak kazili. O to víc jsem rád, že jsme tyhle spekulace vyvrátili výsledkem,“ těšilo trenéra.
Žádné telefonáty z Ostravy před zápasem prý neměl. „Vy mě trápíte!“ otočil se na novináře. „V lidech je něco zakořeněné, ale já tohle absolutně neřeším. Byli bychom sami proti sobě.“
Ani sestava sklářů nakonec nebyla béčková, byť jeden mladík šanci dostal. V pátek podepsal svoji první profesionální smlouvu útočník Irdis Hopi a v sobotu při své ligové premiéře zpečetil gólem vítězství sklářů. „Víme, jaký je v něm potenciál, dokazoval to od prvního dotyku s míčem. Bylo vidět, že má něco vzácného, co ho opravňuje pomýšlet na zajímavou kariéru,“ chválil Frťala českého forvarda s chorvatskými kořeny.
Zaujal ho skvělou produktivitou v dorostu, kde v 25 zápasech nasázel 27 gólů. I v prvním duelu za ligové áčko byl hned hodně vidět. Po faulu na něj viděl červenou kartu Hunal, pak osmnáctiletý junák drzou kličkou obešel gólmana Bačkovského a skóroval do prázdné branky. „Mělo by to být pro něj i pro všechny mladé hráče inspirující. Takhle hezký příběh se neděje každý den.“
Mladíka hned hodil do vody, žádné epizodní střídání na konci, na trávník ho vyslal na půlhodinu. Věřil, že kolena se mu nerozklepou. „On je ten vzácný typ fotbalisty, který není vystresovaný. Je trošku introvert, nechci říct flegmatik. Ale nerozhodí ho nic.“ I proto mu kouč věští dobrou budoucnost. „Má i skvělé rodinné zázemí, dobré lidi kolem sebe. Jasně, je na začátku cesty a nemůžeme být zaslepení tím, co dnes ukázal. Ale věříme, že svůj potenciál rozvine.“
Duel s Duklou byl domácí derniérou pro jiného mladého hráče, Denis Halinský se po sezoně vrátí do Slavie, s níž v zimě podepsal víceletý kontrakt. „Je z něj špičkový stoper, bez něj bychom nebyli tam, kde jsme. Zapadl i do kabiny, jak lidsky, tak optimismem, něco z něj vyzařuje. On je tsunami,“ charakterizuje kouč 22letého obránce. „Můžeme mu jen poděkovat za práci a věřit, že najdeme dalšího Halinského.“
Po bídném jaru se mluvilo o Frťalově rezignaci, ale nadstavba o záchranu náladu na Stínadlech proměnila. Skláři zvítězili už potřetí v řadě, liga tu zůstane. Ale růžové všechno není. „Nadstavba nám sedla hlavně výsledkově, hra je utrápená. I výhra proti Dukle se rodila brutálně těžce,“ viděl kouč. Hosty srazil neuznaný gól Gilberta za údajnou ruku při zpracování míče i dvě vyloučení Milly a Hunala. „Vítězíme hlavně tím, že kluci mají vůli i charakter. A nikdy se nevzdávají.“
Bráško, jsi teplický Yamal! Kdo je objev Hopi?
První profesionální smlouva. První ligový start. První střela na branku a hned první gól. První ocenění Hráč utkání. První rozhovor do televize i první tiskovka. „Já jsem Idris Hopi, jsem útočník a dávám hodně gólů,“ představil se teplický kudrnáč s českým srdcem a chorvatskou krví, když proti Dukle dopsal svoji fotbalovou pohádku.
V pátek coby odchovanec uzavřel se svým mateřským klubem kontrakt, v sobotu zpečetil výhru sklářů 2:0. Dva dny v říši fantazie pro osmnáctiletého teenagera.
„Děkuji za šanci trenérovi, je to fakt skvělý start,“ povídal mezi novináři, svázaný trémou: „Teď jsem nervóznější než při zápase. Když jsem byl na střídačce, trošku nervozita byla, postupně mizela a na hřišti už jsem jen hrál.“
A jak!
Osmnáctiletý dravec prokázal tah na branku, cit pro míč, odvahu v osobních soubojích, rychlost. A čich na góly, samozřejmě. Ve druhé české lize dorostu se loni stal králem střelců s 26 góly, i letos vládne kanonýrům s 27 brankami v 25 zápasech. „Góly si počítám, protože mě to baví a žene mě to dál,“ svěřil se dříve.
Poutá nejen svým fotbalovým umem, ale i neobvyklým jménem. „Kořeny mám z Chorvatska, rodiče se sem přistěhovali. Proč, to ani nevím. Já jsem se narodil v Česku, takže jsem Čech.“
A taky český mládežnický reprezentant. „Je to čest!“
Proti Dukle naskočil Hopajs nebo Íďa, jak mu říkají, na poslední půlhodinu a bylo ho plné hřiště. Nejdříve se na něm vyfauloval Hunal, když chtěl teplický žolík zakončovat do prázdné branky.
„Prvně jsem se divil, že ho nevyloučili, ale pak zakročil VAR. Správné rozhodnutí,“ mínil student teplické průmyslovky.
V nastavení si už hvězdný moment prožil, brankáře oblafl blafákem a teď už do prázdné branky vystřelil a ještě k tomu neomylně. „Byl jsem šťastný a chtěl jsem slavit,“ líčil, co se mu honilo hlavou. „Měl jsem tu skoro všechny z rodiny, strejdu, dědu, hodně lidí. Když jsem dal gól, běžel jsem k nim.“
Celý rozjařený a rozesmátý.
Hopi, druhý nejmladší ligový střelec sklářů po Martinu Feninovi, hopsá mezi kategoriemi, pravidelně nastupuje mezi staršími. „Vyhovuje mi to, protože mě to motivuje hrát na maximum a ukázat, že se vyrovnám i větším soupeřům,“ vykládal před dvěma lety.
Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek tvrdí, že Hopi je mentálně vyspělý, pracovitý, gólový. Trenér Zdenko Frťala v něm vidí cosi vzácného. A fanoušci jsou z něj paf. Mladší generace o něm básní.
„Bráško, ty jsi normálně teplický Yamal,“ přirovnal ho kdosi na Instagramu ke stejně mladé španělské superstar a dostal plno lajků.
Další třeba přibudou po pondělním derby Ústí nad Labem U19 - Teplice U19 ve školním zápase. „Dali jsme si jasný cíl postoupit do první ligy, zatím se to daří. A jestli dám znovu gól? Určitě!“
Aby ne. Jmenuje se totiž Idris Hopi, je útočník a dává hodně gólů.