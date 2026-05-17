Chance Liga 2025/2026

Budou hrát s béčkem, potopí nás, bál se Baník. Teplický Frťala: Konspirace

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  11:48
Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje Prášila byla píchnutím do vosího hnízda. Hlavně od fanoušků Baníku to skláři schytávali, že chtějí vypustit zápas s Duklou a pomoct tak zpečetit sestup Ostravy.
Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o záchranu 1. fotbalové ligy.

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o záchranu 1. fotbalové ligy. Teplice slaví výhru, v popředí Idris Hopi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplický záložník Jan Fortelný se raduje z gólu.
Teplický Matěj Radosta (vlevo) a Rajmund Mikuš z Dukly
Teplický útočník Idris Hopi slaví vstřelený gól.
Teplický útočník Idris Hopi slaví se spoluhráči vstřelený gól.
„Konspirace,“ suše reagoval teplický kouč Zdenko Frťala po sobotním domácím vítězství 2:0, díky kterému zůstal ve hře o záchranu i Baník. „Co se někde povídá, to nemůže mít vliv na moje rozhodnutí o sestavě. Nikdy jsem nebyl pod tlakem, že musí hrát ten nebo ten, to bych tu neseděl. Rozhovor s Ondrou Prášilem jsem četl a absolutně to neopravňovalo lidi k tomu, aby si mysleli tyhle věci,“ bránil se trenér, že by Teplice měly v plánu nehrát s Duklou naplno.

Špatně interpretované vyjádření z trenérského štábu o mladících ovlivnilo dokonce i sázkové kanceláře, které po něm snížily kurz na vítězství Dukly.

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

„Někdo využil jednu větu (z rozhovoru na klubovém webu) a udělal z toho titulek. Možná jsme díky tomu měli hodně lajků, nebo jak se to jmenuje, ale mě zajímal hlavně náš výkon. Hráči to asi měli v podvědomí, viděl jsem, jak byli nervozní, jak kazili. O to víc jsem rád, že jsme tyhle spekulace vyvrátili výsledkem,“ těšilo trenéra.

Žádné telefonáty z Ostravy před zápasem prý neměl. „Vy mě trápíte!“ otočil se na novináře. „V lidech je něco zakořeněné, ale já tohle absolutně neřeším. Byli bychom sami proti sobě.“

Ani sestava sklářů nakonec nebyla béčková, byť jeden mladík šanci dostal. V pátek podepsal svoji první profesionální smlouvu útočník Irdis Hopi a v sobotu při své ligové premiéře zpečetil gólem vítězství sklářů. „Víme, jaký je v něm potenciál, dokazoval to od prvního dotyku s míčem. Bylo vidět, že má něco vzácného, co ho opravňuje pomýšlet na zajímavou kariéru,“ chválil Frťala českého forvarda s chorvatskými kořeny.

Zaujal ho skvělou produktivitou v dorostu, kde v 25 zápasech nasázel 27 gólů. I v prvním duelu za ligové áčko byl hned hodně vidět. Po faulu na něj viděl červenou kartu Hunal, pak osmnáctiletý junák drzou kličkou obešel gólmana Bačkovského a skóroval do prázdné branky. „Mělo by to být pro něj i pro všechny mladé hráče inspirující. Takhle hezký příběh se neděje každý den.“

Mladíka hned hodil do vody, žádné epizodní střídání na konci, na trávník ho vyslal na půlhodinu. Věřil, že kolena se mu nerozklepou. „On je ten vzácný typ fotbalisty, který není vystresovaný. Je trošku introvert, nechci říct flegmatik. Ale nerozhodí ho nic.“ I proto mu kouč věští dobrou budoucnost. „Má i skvělé rodinné zázemí, dobré lidi kolem sebe. Jasně, je na začátku cesty a nemůžeme být zaslepení tím, co dnes ukázal. Ale věříme, že svůj potenciál rozvine.“

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Duel s Duklou byl domácí derniérou pro jiného mladého hráče, Denis Halinský se po sezoně vrátí do Slavie, s níž v zimě podepsal víceletý kontrakt. „Je z něj špičkový stoper, bez něj bychom nebyli tam, kde jsme. Zapadl i do kabiny, jak lidsky, tak optimismem, něco z něj vyzařuje. On je tsunami,“ charakterizuje kouč 22letého obránce. „Můžeme mu jen poděkovat za práci a věřit, že najdeme dalšího Halinského.“

Po bídném jaru se mluvilo o Frťalově rezignaci, ale nadstavba o záchranu náladu na Stínadlech proměnila. Skláři zvítězili už potřetí v řadě, liga tu zůstane. Ale růžové všechno není. „Nadstavba nám sedla hlavně výsledkově, hra je utrápená. I výhra proti Dukle se rodila brutálně těžce,“ viděl kouč. Hosty srazil neuznaný gól Gilberta za údajnou ruku při zpracování míče i dvě vyloučení Milly a Hunala. „Vítězíme hlavně tím, že kluci mají vůli i charakter. A nikdy se nevzdávají.“

Bráško, jsi teplický Yamal! Kdo je objev Hopi?

První profesionální smlouva. První ligový start. První střela na branku a hned první gól. První ocenění Hráč utkání. První rozhovor do televize i první tiskovka. „Já jsem Idris Hopi, jsem útočník a dávám hodně gólů,“ představil se teplický kudrnáč s českým srdcem a chorvatskou krví, když proti Dukle dopsal svoji fotbalovou pohádku.

V pátek coby odchovanec uzavřel se svým mateřským klubem kontrakt, v sobotu zpečetil výhru sklářů 2:0. Dva dny v říši fantazie pro osmnáctiletého teenagera.

Teplický útočník Idris Hopi slaví vstřelený gól.

„Děkuji za šanci trenérovi, je to fakt skvělý start,“ povídal mezi novináři, svázaný trémou: „Teď jsem nervóznější než při zápase. Když jsem byl na střídačce, trošku nervozita byla, postupně mizela a na hřišti už jsem jen hrál.“

A jak!

Osmnáctiletý dravec prokázal tah na branku, cit pro míč, odvahu v osobních soubojích, rychlost. A čich na góly, samozřejmě. Ve druhé české lize dorostu se loni stal králem střelců s 26 góly, i letos vládne kanonýrům s 27 brankami v 25 zápasech. „Góly si počítám, protože mě to baví a žene mě to dál,“ svěřil se dříve.

Poutá nejen svým fotbalovým umem, ale i neobvyklým jménem. „Kořeny mám z Chorvatska, rodiče se sem přistěhovali. Proč, to ani nevím. Já jsem se narodil v Česku, takže jsem Čech.“

A taky český mládežnický reprezentant. „Je to čest!“

Proti Dukle naskočil Hopajs nebo Íďa, jak mu říkají, na poslední půlhodinu a bylo ho plné hřiště. Nejdříve se na něm vyfauloval Hunal, když chtěl teplický žolík zakončovat do prázdné branky.

„Prvně jsem se divil, že ho nevyloučili, ale pak zakročil VAR. Správné rozhodnutí,“ mínil student teplické průmyslovky.

V nastavení si už hvězdný moment prožil, brankáře oblafl blafákem a teď už do prázdné branky vystřelil a ještě k tomu neomylně. „Byl jsem šťastný a chtěl jsem slavit,“ líčil, co se mu honilo hlavou. „Měl jsem tu skoro všechny z rodiny, strejdu, dědu, hodně lidí. Když jsem dal gól, běžel jsem k nim.“

Celý rozjařený a rozesmátý.

Hopi, druhý nejmladší ligový střelec sklářů po Martinu Feninovi, hopsá mezi kategoriemi, pravidelně nastupuje mezi staršími. „Vyhovuje mi to, protože mě to motivuje hrát na maximum a ukázat, že se vyrovnám i větším soupeřům,“ vykládal před dvěma lety.

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek tvrdí, že Hopi je mentálně vyspělý, pracovitý, gólový. Trenér Zdenko Frťala v něm vidí cosi vzácného. A fanoušci jsou z něj paf. Mladší generace o něm básní.

„Bráško, ty jsi normálně teplický Yamal,“ přirovnal ho kdosi na Instagramu ke stejně mladé španělské superstar a dostal plno lajků.

Další třeba přibudou po pondělním derby Ústí nad Labem U19 - Teplice U19 ve školním zápase. „Dali jsme si jasný cíl postoupit do první ligy, zatím se to daří. A jestli dám znovu gól? Určitě!“

Aby ne. Jmenuje se totiž Idris Hopi, je útočník a dává hodně gólů.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Hvězdné jméno na lavičce. Xabi Alonso povede Chelsea, podepsal na čtyři roky

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

17. května 2026  11:27

Ronaldo stále čeká na velkou trofej s an-Nasrem, v sobotu mu nevyšly dvě šance

Útočník Cristiano Ronaldo

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

17. května 2026  11:08

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

OBRAZEM: Bujaré oslavy, na tribuně i Pešír. Jak vypadalo ženské derby o titul?

Mistryně české ligy. Sparťanské fotbalistky oslavují zisk 34. titulu v nejvyšší...

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

17. května 2026

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

