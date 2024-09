Teplice podržely trenéra Frťalu. Odvádí skvělou práci, hájí ho ředitel

Teplicím to na startu skřípe hlavně výsledkově, porazily jen Liberec, jinak sčítají prohry. Naposledy dvě domácí s Karvinou a Mladou Boleslaví. Po nedělním nezdaru se strhla na sociálních sítích kritika, na kterou Řepka na stejném místě reagoval.

„Chtěl bych deklarovat, že pozice trenéra a jeho realizačního týmu je naprosto pevná. Odvádějí skvělou profesionální práci. Jsme jeden tým a špatným obdobím si jako tým také projdeme,“ napsal.

Frťalu vynášeli fanoušci do nebes, když se žluto-modrými v minulé sezoně sahal po účasti v evropských pohárech. Z úspěšného mužstva zmizely opory Štěpán Chaloupek a Daniel Fila, kteří už oblékají dres Slavie, klub přivedl nové hráče. Zatím se však nedaří a nálada se změnila. A slovenský trenér přiznal, že po porážce s Karvinou měl černé myšlenky. Nakonec je zavrhl a nechal na klubovém vedení, jak s jeho pozicí naloží.

„Ano, situace není dobrá, je špatná, ale není tragická, jak ji tady na chatu mnozí z vás popisují,“ obrátil se Řepka k remcajícím přispěvatelům. „Podle vás jsou v podstatě všichni na odstřel! Celé vedení, trenér, hráči, dokonce i vlastník AGC…“

Ředitel si uvědomuje, že tři body ze sedmi kol jsou velmi špatnou realitou. „Ale výrazně se nám nepovedl pouze jeden zápas, ten s Karvinou. Naprosto jsme propadli, výkon od kluků nebyl především z pohledu nasazení a touhy po úspěchu dobrý,“ přiznal. „V ostatních šesti utkání, včetně Sparty, Slavie a naposledy i Mladé Boleslavi, jsme byli každému protivníkovi důstojným soupeřem. Některé týmy jsme i v mnoha ohledech přehrávali! Fotbal vždy byl, je a bude o individuálních chybách... a my jich nasekali v každém zápase vždy více než toho pozitivního vedoucího ke gólům.“

Otevřený trénink FK Teplice pro školáky na stadionu Na Stínadlech. Trenér Zdenko Frťala.

Což podle Řepky ovšem neznamená, že: „Máme špatného trenéra, kterého máme vyhazovat, či hráče, kteří neumí běhat, přihrávat či dávat góly! Nebo dokonce majitele, který stále kryje téměř čtvrtinu rozpočtu.“

První výkonný muž klubu připomněl, že když byl fotbal v Teplicích naposledy odloučen od sklárny, hrála se na Stínadlech třetí liga.

Podle ředitele je kádr dostatečně široký. „Odešli Chaloupek a Fila, kádr se obměnil minimálně. Náhrady přišly. Do zadních řad Takács, do útoku Svatek a Horský, levou stranu jsme posílili o Harušťáka. V poslední době přišli Havel a Sedláček. Každý post v sestavě máme téměř ztrojený.“

Ovšem šedivé entrée do soutěže ovlivnila kupa zranění. Až jedenáct mužů na marodce, to je průšvih, který by zamával i se silnějšími týmy.

Výsledky Teplic Hradec Králové 0:1, Sparta 1:4, Olomouc 1:2, Liberec 2:1, Slavia 1:2, Karviná 1:3, Mladá Boleslav 1:2

„V podstatě od začátku sezony nám chybí či chyběli Knapík (zlomenina), Kričfaluši (kotník), Takács (zlomenina) - rozpadla se nám obrana, na které byla naše hra založena, když ze stoperské trojice zbyl vlastně jen Mičevič,“ vypočítal Řepka. „Dále pak postihla zranění Horu, Bílka (třísla), Švandu (koleno), Jukla, Havelku, Marečka, Beránka, Jásira, Svatka (zlomenina). V tomto směru procházíme hlubokou interní diskusí, proč se tak děje. Mnoho zranění je ale skutečných úrazů a nikoli svalové povahy, i když ty samozřejmě také máme. Z pohledu intenzity dnešního fotbalu to není nic nového a trápí se s tím v podstatě všechny týmy po celé Evropě, nejen české anebo náš.“

Podobně to vidí trenér Frťala: „Někteří hráči přijdou z nižších soutěží a nejsou zvyklí na naši intenzitu. Ale máme tréninkové jednotky nastavené, máme GPS, data. Každé zranění má nějaký důvod, stoprocentně to ale není v tréninkovém procesu.“

Řepka požádal teplické fanoušky o stejnou podporu jako loni. Tehdy návštěvnost na Stínadlech vzrostla a díky spojenému kotli se rapidně zvedla i atmosféra.

„Minulou sezonu jste vy, fanoušci, především ti fandící v sektoru 20, ale i další, skalní, dotlačili náš tým až na 8. místo. Byla to především vaše zásluha! Díky vaší pozitivní energii, která se přelévala na hráče, jsme zaznamenali i velmi slušnou sezonu. Co skvěle fungovalo minulý rok, však nefunguje tento,“ posteskl si ředitel. „Potřebujeme ale stále vaši podporu. Nejvíce ve chvílích, kdy se nám nedaří. Jakmile přijdeme o vás skalní fanoušky, přijdeme i o podporu politiků a nakonec i možná o potenciálního nového majitele, který má zatím stále zájem o vstup do majetkové struktury. Samozřejmě sleduje, jak moc pevná a loajální komunita za FK Teplice stojí.“