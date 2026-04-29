Fanoušci tepou do Teplic, Řepka klub brání: Na áčko nekašleme, nejsme loseři

Žluto-modří se do nadstavby o udržení propadli pošesté z posledních sedmi sezon, teď i navzdory loňskému nástupu nového majitele Milana Kratiny. Do bojů o všechno půjdou ze třinácté pozice se sedmibodovým náskokem na přímý sestup a šestibodovým na barážové příčky.
Diskusi rozpoutala výtka fanouška ohledně „přehnaně kamarádských vztahů v klubu“ a zmínka o neochotě dělat nepopulární kroky včetně vyvození odpovědnosti sportovního vedení za výsledky i stav mužstva.
Řepka to odmítl.
„Na Stínadlech panují vysoce profesionální a pracovní vztahy, nikdo nikoho nešetří. U nás co si řekneme v kabině, zůstane v kabině. Žádné divadélko na veřejnost, jen aby měl někdo dobrý pocit, hrát nechceme a nebudeme. Rozhodně se neplácáme po zádech,“ zdůraznil. „Stojím si za tím, že klub jasnou vizi má a komunikoval ji. Jestli je řízen dobře, posoudí majitel, který je o našich každodenních krocích informován. Sportovní výsledky jsou sice špičkou pyramidy, ne ale tím jediným, na čem jsme si řekli, že budeme pracovat.“
|
Řepka se podle svých slov nezříká zodpovědnosti, umí ji vyvodit i sám. „Zároveň umím popravit kohokoli, kdo by nesplňoval nároky na sportovní či ekonomické řízení svého úseku v klubu. V tuto chvíli žádné takové pocity nemám,“ uvedl.
Účast mezi nejslabší šestkou ligy ho mrzí stejně jako příznivce. „Ano, je šílené, že jsme tam, kde jsme nechtěli být,“ litoval po poslední domácí porážce 0:1 s Hradcem Králové. „Ale každý soudný fanoušek musí uznat, že jsme dnes ve všech statistikách předčili tým, který táhne základní kámen reprezentace (Darida), je na pátém místě a v příštím roce bude hrát nejspíš evropské poháry. Tedy až na jedinou, nedali jsme branku.“
Hráči mají charakter a bojují, argumentuje první muž klubu. A že se sestava neustále točí? Důkaz snahy něco změnit. Na jaře však Frťalova parta ukořistila pouze jedinou výhru, nad Karvinou.
„Letmý pohled na tabulku… Jsme devátý tým v obdržených gólech, dvanáctý tým v gólech vstřelených… Nejsme úplní loseři! A ani nejsme v situaci, kdy bychom měli odvolávat trenéra či sportovní vedení. Založili jsme analyticko-skautské oddělení a ještě chvilku bude trvat, než se to celé rozjede. Je jasné, že tím, kde se v tabulce nacházíme, si nepomáháme,“ chápe Řepka. „Nemůžeme novým hráčům slibovat evropské poháry, nemůžeme jim slíbit nový stadion zítra, nechceme jim slibovat přemrštěné platy. Těm nejlepším se nebude chtít ani do klubu, který hraje (musíme si přiznat, že již několikátým rokem) o záchranu. Přesto věřím, že to celé zlomíme charakterem. To je naše teplická DNA a na to budeme, a teď musíme, sázet.“
Ředitel fotbalových sklářů zopakoval také vizi, kterou klub pod Kratinou chce naplňovat – prioritou je infrastruktura a mládež. „K tomu ale nekašleme na áčko, nákupy jsme v létě i zimě udělali. Převážně jsme investovali do mladých kluků, kteří mají perspektivu růstu,“ upozornil.
Riznič pokračuje
Teplice uplatnily opci na přestup slovenského krajního hráče Mateje Rizniče, který hostoval z Petržalky. Na Stínadlech podepsal dlouholetou smlouvu.
„Matej od prvního dne ukazoval kvalitu i správné nastavení. Zapadl do našeho týmu,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek o reprezentantovi Slovenska v kategorii U21.
A přestupy přirovnal k rodinnému rozpočtu. „Když si v něm vyčleníte peníze na novou oktávku, výkon bude prostě jiný, než když se rozhodnete koupit mercedes. To je prostě realita. Ale po dálnici i s tou naší novou oktávkou rozhodně jezdit můžeme.“
Na Stínadlech šéfuje Řepka od zimy 2021, v Teplicích však pracoval i v éře legendárního funkcionáře Františka Hrdličky. Klub se na přelomu století pohyboval na evropské scéně a obsadil v první lize historické druhé místo.
„V dobách největších úspěchů jsme mívali po Spartě druhý nejvyšší rozpočet v lize,“ překvapil ředitel. „Ale když jsem klub teď přebíral, tak v klinické smrti. Sklárně je potřeba poděkovat za její historickou péči o fotbal v Teplicích, ale po roce 2015 jsme nebyli jejím hlavním byznysem, což však bylo pochopitelné. AGC je především sklo a chemie, nikoli fotbal. Řekl bych, že je dokonce zázrak, že jsme jako Teplice stále ještě prvoligové. V tu dobu nás zachránily různé spolupráce s velkými kluby, především se Spartou a Slavií. Neměli jsme prachy, ale díky diplomatickým vztahům se nám podařilo vždy získat sice mladé, ale velmi perspektivní klenoty z akademií pražských klubů. Bylo to absolutně nekoncepční, ale museli jsme si umět poradit, abychom přežili.“
|
Kratinův příchod filozofii změnil, prim mají kmenoví hráči. „Loni v létě jsme si s majitelem řekli, že v podstatě z nuly přebudujeme kádr, a začali jsme místo hostování nakupovat hráče do našeho vlastnictví. Chceme se ale chovat rozumně a udržitelně. Záměr byl nevypálit desítky či stovky milionů za přestupy, ale přivést spíše mladší hráče s perspektivou následného prodeje a k tomu tým doplnit o několik zkušených hráčů.“
Skupinu o záchranu odstartují Teplice dvakrát doma v klíčových bitvách s předposledním Slováckem a poslední Ostravou. Řepka rozjitřenou atmosféru uklidňuje: „Jako ředitel nechci jednat v panice, a to ani když současná situace není jednoduchá. Stále jsem přesvědčený o tom, že víme, co chceme, a že jdeme správným směrem.“