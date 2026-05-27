Chance Liga 2025/2026

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

  16:31
Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých informačních kanálech, a téměř jistě ve žluto-modrém dresu vstoupí do ligového Klubu legend.
Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, vpravo ředitel Rudolf Řepka. | foto: FK Teplice

Lukáš Mareček (Teplice) během zápasu se Zlínem.
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Lukáše Marečka.
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Lukáše Marečka.
Teplický záložník Lukáš Mareček s míčem v utkání proti Baníku Ostrava
48 fotografií

„Lukáš je pro nás nesmírně důležitým hráčem nejen na hřišti, ale i mimo něj. Svými zkušenostmi pomáhá mladším hráčům a dlouhodobě potvrzuje svou kvalitu i charakter. Jsme rádi, že bude pokračovat v našem dresu i nadále,“ prohlásil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Jmenovec dalšího teplického hráče Daniela Marečka si pochvaluje, že si na Stínadlech profesionální dráhu protáhne. „V Teplicích se cítím dobře, klub znám, stejně jako lidi kolem něj,“ řekl po podpisu nové smlouvy.

Trojnásobný český reprezentant získal český titul se Spartou a dva belgické s Anderlechtem. Působil i v Heerenveenu, Lokerenu a mateřské Zbrojovce Brno. V české elitní soutěži naskočil během 15 sezon do 295 utkání a dal šest gólů. Už jen pět startů mu chybí do Klubu legend Chance Ligy, kam vstupují hráči či trenéři s třemi stovkami utkání.

V závěru letošní sezony se defenzivní záložník či obránce Mareček stal jednou z klíčových postav cesty za záchranou.

Kádr sklářů opouští stoper Denis Halinský, který se vrací do Slavie. Podle spekulací inFotbal.cz ho nahradí lotyšský stoper Oskars Vientiess z Chrudimi, teplický klub však informaci nepotvrdil.

„Myslím, že nebudeme jediní, kdo bude chtít tým okysličit,“ uvedl po posledním zápase sezony trenér Zdenko Frťala. Žluto-modří skončili na 11. místě, vyhráli skupinu o záchranu, v níž si zapsali čtyři výhry a jednu remízu.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
