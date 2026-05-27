„Lukáš je pro nás nesmírně důležitým hráčem nejen na hřišti, ale i mimo něj. Svými zkušenostmi pomáhá mladším hráčům a dlouhodobě potvrzuje svou kvalitu i charakter. Jsme rádi, že bude pokračovat v našem dresu i nadále,“ prohlásil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Jmenovec dalšího teplického hráče Daniela Marečka si pochvaluje, že si na Stínadlech profesionální dráhu protáhne. „V Teplicích se cítím dobře, klub znám, stejně jako lidi kolem něj,“ řekl po podpisu nové smlouvy.
Trojnásobný český reprezentant získal český titul se Spartou a dva belgické s Anderlechtem. Působil i v Heerenveenu, Lokerenu a mateřské Zbrojovce Brno. V české elitní soutěži naskočil během 15 sezon do 295 utkání a dal šest gólů. Už jen pět startů mu chybí do Klubu legend Chance Ligy, kam vstupují hráči či trenéři s třemi stovkami utkání.
V závěru letošní sezony se defenzivní záložník či obránce Mareček stal jednou z klíčových postav cesty za záchranou.
Kádr sklářů opouští stoper Denis Halinský, který se vrací do Slavie. Podle spekulací inFotbal.cz ho nahradí lotyšský stoper Oskars Vientiess z Chrudimi, teplický klub však informaci nepotvrdil.
„Myslím, že nebudeme jediní, kdo bude chtít tým okysličit,“ uvedl po posledním zápase sezony trenér Zdenko Frťala. Žluto-modří skončili na 11. místě, vyhráli skupinu o záchranu, v níž si zapsali čtyři výhry a jednu remízu.