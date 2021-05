Teplický kouč Kučera: Žádné chlácholení. Chci vidět jinou sílu i dravost

„Zaplaťpánbůh za Pardubice, že to vyřešily za nás, jsme za to nesmírně rádi. Ale jinak se nemůže chlácholit, že jsme se zachránili. Takhle bych nechtěl v příští sezoně pokračovat, chtěl bych, aby tým měl jinou sílu, jinou dravost, aby se jinak prezentoval. Aby to mělo jinou úroveň a nebyli jsme u spodku jako dneska,“ přeje si teplický kouč Radim Kučera.



Kdyby Příbram doma porazila Pardubice, v posledním kole by to na Stínadlech bylo kdo s koho. A toho se Teplice bály jako čert kříže. „Nedokážu si představit, že bychom museli příště s Příbramí vyhrát,“ neskrýval obavy trenér.

„To uvolnění tam nebylo. Některé výkony, nejen teď naposledy v Karviné, byly opravdu hodně slabé. Hráčům do hlav nevidím, proč to bylo tak nebo tak, to si vyhodnotím s nimi, ale nějaké zrcadlo to ukazuje. Budeme se k tomu muset postavit tak, aby nás příští sezonu nepotkalo to samé.“



Dají se tedy očekávat změny v kádru? „Když hrajete o záchranu, tým potřebuje možná okysličit, dostat nějaký impulz. Nebylo to jen o výkonu v Karviné, během jara jsme měli výkyvy, některé zápasy jsme nezvládli, o záchranu jsme hráli skoro do posledního kola. I minulou sezonu se tu hrála skupina o udržení, poslední roky to není ideální,“ uvědomuje si kouč.

V Teplicích by měl Kučera pokračovat. „Mám platnou smlouvu a nevím o ničem, komunikujeme s tím, že chystáme letní přípravu, jednáme o hráčích, všechno běží dál. Chtěl bych tu dál pracovat, ale také bych si přál, abychom se prezentovali v úplně jiném světle a výsledky byly daleko lepší.“