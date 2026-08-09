„Jedna věc je, co se mluví a píše, druhá, co se k vám donese. Člověka potěší, že klub jako Plzeň uvažuje o vašem jménu,“ zalichotilo Frťalovi, že se objevoval jako adept na trenérské křeslo u šestinásobného českého mistra, pokud by se uvolnilo.
A k tomu by mohla přispět právě divoká, nádherná, památná a rekordní sobotní plichta; Viktoria vrávorá, proti Teplicím jí nestačilo ani vedení 3:0 a stupeň ohrožení kouče Martina Hyského se zase zvýšil. Ovšem na Frťalu můžou ve Štruncových sadech zapomenout, přinejmenším teď.
„Já chci v Teplicích pokračovat v tom, co tady budujeme a tvoříme,“ vzkázal rodák z Nitry, že nemá zaječí úmysly. Necítil ani, že by ruchy kolem něj jeho mužstvo před zápasem paradoxně zrovna s Plzní ovlivnily: „Neměl jsem od hráčů, od vedení ani v tréninkovém procesu věci, které by nám narušovaly každodenní rutinu.“
Herní rutina se však narušila zásadně. A pozitivně. Teplice s příchodem nového ročníku rozkvetly a už nenudí, ale baví. Z desetigólové show i zázračného procitnutí po hororovém startu jsou jejich fanoušci paf.
„Je předčasné hodnotit, zda měníme způsob naší hry,“ nenechal se unést Frťala ani teď, když odkoučoval jeden z nejkrásnějších i nejbláznivějších zápasů teplické historie. Skóre se divoce, spíš hokejově než fotbalově, houpalo - 0:3, 2:3, 2:4, 5:4, 5:5, a publikum zíralo, žaslo, aplaudovalo.
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„Naštěstí ještě nemusím využívat služby kardiologa,“ usmál se v 56 letech nejstarší ligový kouč. „Nejen já, ale všichni účastníci nádherného představení si přišli na své.“
Že jeho hráče nezlomila ani vstupní děsivá desetiminutovka, to mu pohladilo trenérskou duši.
„Díval jsem se den před zápasem na přednášku trenéra amerického fotbalu a on na prvním místě zmínil psychickou houževnatost. A to bylo rozhodující v tom, co naši hráči předvedli,“ vypíchl Frťala.
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Přitom 0:3 v 10. minutě, to je jako knockout od Tysona. „První, co mě napadlo: Hlavně nepanikařit! Měl jsem strach o kluky, aby nezačali hrát alibisticky, aby nepřišly signály od fanoušků, neboť pak jde psychika extrémně dolů. Byla to studená sprcha, ale náš kotel za bránou byl znovu excelentní,“ vyzdvihl slovenský kouč pomoc dvanáctého hráče.
Jasnou zprávu změnil na strhující bitvu gól Lukáše Marečka na 1:3, nakonec Teplice útočily i na fotbalový div, sahaly po vítězství. „Před utkáním jsem klukům zdůrazňoval, že tohle bude další level v tom, kam jsme se posunuli. Plzeň je extrémně silné české mužstvo.“
Poznal to brankář Matouš Trmal, z prvních čtyř střel čtyřikrát lovil míč v síti. „Byl nejsmutnější, ale někdy je lepší vyžrat si v jednom utkání, že si nesáhneš na balon. On se z toho dostane, o něj strach nemám,“ věří Frťala své jedničce. A chválil i Matěje Radostu, krále zápasu s jedním gólem a dvěma asistencemi. „Za nadstandardní výkon byl oceněný čísly, přidal i agresivitu v soubojích.“
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Každý zápas je teď podle Frťaly testem teplické proměny. „Sice posouváme ofenzivu a kreativitu, ale obrana dnes udělala hodně chyb. Ještě ta čtyřka není zkonsolidovaná, mění se, ani v Liberci to nebylo v defenzivě ideální. Je na čem pracovat. Nesmíme zapomínat, že obránce je od toho, aby bránil. Ale osobní profily hlavně beků už dnes mají větší nároky na konstruktivitu.“
Vylepšené Teplice 2.0 si po strádání mezi záchranáři užívají báječný start do sezony, ze tří kol vytěžily sedm bodů. „Fantastické. Pořád ještě nemáme vyhráno. Pohled na tabulku je nádherný, ale pětkrát inkasovat není příjemné,“ poukázal Frťala na ztráty a nálezy sobotní gólparády. „Jako hráč jsem v Trnavě zažil dvě kruté porážky, dostali jsme devítku na Spartě a za dva týdny v Nitře deset. Takhle bláznivý zápas s dobrým koncem pro nás ale nepamatuju.“
Fanoušci Teplic si ho budou pamatovat možná i navždy.