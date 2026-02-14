Chance Liga 2025/2026

Teplické počty: sedmkrát menší rozpočet než Sparta, ale nový stadion navýší příjmy

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  7:15
S vymazlenou arénou začne i hra na honěnou za vyššími příjmy. Fotbalové Teplice si slibují jejich raketový růst, díky němuž se přiblíží pražským „S“. Nebo spíš budou stahovat finanční manko.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026. | foto: FK Teplice

„Pro představu: Teplice mají sedmkrát nižší rozpočet než Sparta, 24krát méně ze vstupného, 30krát méně z merche a 10 až 11krát méně z partnerů,“ nabídl pohled cifršpiona Milan Kratina, vlastník FK Teplice. „Musíme všechny tyto nohy posílit a srazit to na šesti až sedminásobek, k tomu slouží i klubová infrastruktura. I ta slavná televizní práva máme oproti Spartě cirka poloviční.“

Konkrétní cifry Kratina neprozradil. Sparta na podzim zveřejnila svoji bilanci ze sezony 2024/25, příjmy i výdaje měla více než 1,3 miliardy korun a zisk 2,5 milionu korun.

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Stadion Stínadla 2.0, budoucí žlutá chlouba Teplic, má přisypávat do rozpočtu. Poskytnout víc možností, jak peníze vydělat. Přes koncerty, nájmy či pronájmy prostor, příliv partnerů, vstupné. „Nový stadion nám příjmy navýší poměrně dramaticky,“ těší se miliardář Kratina, podle Forbesu 28. nejbohatší Čech.

Klub drží jeho firma Accolade, kterou vlastní se Zdeňkem Šoustalem. „Čas od času se najde blázen, který má fotbal rád. Nebýt Milana, nikdy by Accolade do klubu neinvestovala, já bych byl určitě proti,“ usmál se Šoustal při představení arény. „V nemovitostech postavil 3,5 milionu metrů čtverečních hal za 3,5 miliardy eur. A on teď chce změnit stadion. Žádný velký projekt se neudělá bez odvahy, a tu tady máte.“

Kratina chce, ať Teplice i finančně sílí. „Můžeme si vzít Spartu a Slavii jako etalony špičkových týmů a říct si, na jaký podíl jejich příjmů se můžeme dostat. Je to polovina, třetina, 20 procent?“ nadhodil. „I těch 20 procent je významně víc, než dnes mají FK Teplice.“

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Akciové společnosti podnikají za účelem zisku, Teplice ne tak docela. „My za účelem aspoň černé nuly,“ upozornil Kratina. „Aby byl klub ziskový, musí mít pozitivní bilanci v přestupech, což chceme, to je alfa a omega fotbalového podnikání. Už máme nadějné hráče, o které je zájem, ale pouštět jsme je nechtěli.“

Pokud se bude dál roztáčet finanční spirála po nástupu miliardářů do prvoligových klubů, mohou na to doplatit čeští hráči. „Podle mě je to v pohodě. Zatím do toho dupla jen Sigma, ale ostatní zůstali stejní. Pokud by však v budoucnu měl průměrný český hráč stát dva až tři miliony eur, tak se bude víc tlačit na příchody z ciziny. Je to mnohem menší risk a mnohem víc hráčů za významně méně peněz,“ upozorňuje Kratina.

Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

Výdaje klubů dál rostou, přestože se významně zvýšily příjmy za televizní práva. „Ale spíš se tím jen dorovnaly rozpočty těch klubů, které předtím byly ztrátové. Teď zase náklady rostou, takže musíte příjmy hledat jinde. Pro nás jsou televizní práva hezká, ale nepokryjí více než 20 procent rozpočtu.“

Přestože cenovky českých hráčů letí nahoru, Teplice z týmu nechtějí mít cizineckou legii. „To DNA tady takové je. Zdenko (trenér Frťala) vždy věřil Zlatohlávkovi, Kodešovi, Pulkrabovi. Investovali jsme do příchodů už vysoké desítky milionů a osa týmu je vytvořená.“

I když je Kratina aktivní fotbalista, sám si žádnou posilu nevysnil. „Je to na sportovním úseku, ke mně jdou jen při odvážných ideách, kdy si řekneme, jestli to dává smysl, nebo ne. Dnes je už všechno o velkém detailu. Hodně určují data, ale pořád je to fotbal, kde rozhodují tým a kabina. Jedno bez druhého nefunguje.“

Až dokončí Teplice infrastrukturu, zaměří se víc i na sportovní cíle. A jejich rozpočet se významně zvýší. „Zdvojnásobí se. Už teď se zvedl o nějakých 30 procent, což není málo. Investovali jsme do příchodů už vysoké desítky milionů a osa je vytvořená. Byť se to nezdá, jsme na přestupovém trhu aktivní, jen kolem toho neděláme takový humbuk, nás to nedojímá. Ale abychom ve střednědobém horizontu mohli hrát evropské poháry, musí být dvakrát takový,“ plánuje Kratina.

Pomůžou k tomu i Stínadla 2.0.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Teplické počty: sedmkrát menší rozpočet než Sparta, ale nový stadion navýší příjmy

