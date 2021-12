Slávista Tijani bude hostovat v Teplicích, Chlumecký na Stínadlech skončil

Předposlední tým tabulky o tom informoval na svém webu.

Čtyřiadvacetiletý Tijani přišel do Slavie na hostování z druholigové Jihlavy v únoru minulého roku. Vršovické mužstvo na něj po konci uplynulé sezony uplatnilo opci a poslalo jej na hostování do Liberce. V lednu tohoto roku ale podstoupil operaci předního zkříženého vazu a od té doby nehrál. Do přípravy Teplic se zapojí hned od začátku ledna.

„Tijaniho jsme chtěli už v dřívějších přestupních obdobích. Nyní se sice vrací po zranění, ale v závěru podzimu už naplno trénoval a bude se tak moci ihned zapojit do přípravy a do přátelských utkání,“ uvedl sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.

„Jsem moc rád, že od ledna budu působit v Teplicích. Věřím ve velké herní vytížení, díky kterému se brzy dostanu do původní formy,“ prohlásil obránce z Pobřeží slonoviny, který v české lize odehrál 10 zápasů bez vstřeleného gólu.

Stejně starý Chlumecký posílil Teplice letos v létě z druholigové Dukly. Za „Skláře“ odehrál v nejvyšší soutěži 16 zápasů, v nichž jednou skóroval. V klubu ale pokračovat nebude.

„Během podzimu jsme jednali o úpravách smlouvy s hráčem i jeho agentem, ale nedospěli jsme v tomto případě k dohodě, takže jsme přistoupili v oboustranné shodě k ukončení kontraktu. Ihned jsme proto zareagovali příchodem Mohameda Tijaniho, který je stejně jako Martin Chlumecký levonohým stoperem,“ konstatoval ředitel Teplic Rudolf Řepka.