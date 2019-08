Hejkal se zase zlobil: Chci upřímný výkon, ne aby se někteří uráželi

„Nechci, aby takhle Teplice hrály,“ zvedl varovný prst na tiskové konferenci; nebylo to poprvé, ale kéž by naposledy, přejí si fanoušci.

Žlutomodří, kteří nastoupili prvně v červených trikotech v připomínce 20 let staré kvalifikace o Ligu mistrů s Dortmundem, se však nemůžou vymanit z bludného kruhu. Náznaky zlepšení střídají výkony, které jsou místy až bezkrevné.

„Prohráli jsme v závěru, ale branka musela přijít. Nebyli jsme vůbec aktivní. Byla to daň za hru předvedenou v 1. poločase. Takhle jsme se prezentovat nechtěli,“ zlobil se kouč Hejkal. „Vážně takový způsob hry nechceme předvádět. V Ostravě nám to vyšlo, teď už ne. Jsem velmi zklamaný ze hry zkušených hráčů, tudy cesta nevede.“

Konkrétní nebyl, ale třeba Moulise stáhl už po 1. půli a nahradil ho Kučerou. „My si něco říkáme v kabině a pak děláme něco jiného. To jsou hráči, které nepostavíte a jsou uražení. Postavíte je a odvedou takový výkon. Já přece nechci, aby si hráč obešel tři frajery a pověsil míč do šibenice. Já chci upřímný výkon, to jsem postrádal. To nebylo o mladých, to bylo o zkušených hráčích,“ nelíbilo se to Hejkalovi.

Jeden z mladých, záložník Patrik Žitný, s kritikou souznil: „Nebyli jsme aktivní, nepodrželi jsme balon. Zlín byl lepší na míči, my se neudrželi vpředu, ani lehkou kombinaci jsme nezvládli. Taktika přitom nebyla to nakopávat, ale hrát po zemi.“

Ve středu pole Hejkal postavil kapitána Ljevakoviče s Kodešem, navrátilcem z Varnsdorfu. „Dali jsme tam dvě šestky, věděli jsme, že v tomhle prostoru je Zlín silný. Pak tam byl i střídající Kučera. Ale v tom prohru nevidím. Vidím ji v tom, že jsme nebyli aktivní a někteří hráči sem přijeli na výlet, vůbec nechtěli vyhrát,“ obul se do nich znovu.

Záložníka Tomáše Kučeru vypustil až do druhého poločasu.

„Splnil přesně to, co chceme hrát, dát míč na zem, víc kombinovat. Nechtěli jsme nakopávat. Kučera ovšem dobíral antibiotika, začal trénovat až v pondělí, takže jsme se rozhodli, že začne z lavice a střídat budeme do kvality. To se povedlo, mohli jsme v 83. minutě vést, ale že nedáte šanci, to se stane. Ovšem nesmí se stát takový přístup,“ vadilo Hejkalovi.

Teplickou tutovku měl Žitný, trefil brankářovy nohy, čtyři minuty poté udeřil domácí Janetzký. „Po přestávce se naše hra zlepšila, my měli dvě šanci, oni taky, ale jednu využili,“ smutnil Žitný. „Mrzí mě ta moje příležitost, byl jsem sám před gólmanem a nedal. Oni centr na zadní tyč sklepli na penaltu, kde byl volný hráč, a rozhodli.“

Větší zápal, to Hejkal požaduje. „Porážka je daň za neochotu běhat, napadat, podat poctivý výkon, bojovat za FK Teplice. Jsem velmi zklamán,“ hřímal. Zvednou se skláři v neděli, kdy hostí od 19 hodin Plzeň?