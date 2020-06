Teplice i Zlín mohou zachránit ligu. Zase chceme hrát pěkně, přeje si Shejbal

„Pravděpodobnost záchrany je vysoká, nicméně dokud to není jisté, může se něco stát. Neupínal bych se na to, že Karviná ještě ztratí, musíme si to uhrát sami,“ zavelel v klubové televizi uzdravený teplický obránce Jan Shejbal.

Skláři jsou v tabulce dvanáctí, Zlín dva body za nimi, před Karvinou, která okupuje barážovou pozici, mají náskok osmi bodů. A ve hře jich je už pouze devět.

„Chceme navázat na poslední výkony. Padalo hodně gólů, hráli jsme pěkně, i v Olomouci to byl otevřený fotbal. Chceme udržet dobrou sérii,“ avizuje Shejbal.

Jan Shejbal Stanislav Hejkal

Teplice v posledních třech kolech neprohrály, nasbíraly sedm bodů, doma nastřílely čtyři góly Příbrami i Karviné. „Sezonu jsme špatně rozjeli, teď už jsme to nedohonili. Ale v takto nastolených výkonech chceme pokračovat v posledních třech zápasech i v dalších sezoně,“ hlásí trenér Stanislav Hejkal.

Kromě zraněných Knapíka a Vyhnala postrádá Kučeru s Marečkem, kteří mají stop kvůli dvěma žlutým kartám. Tím se otevírá šance pro Shejbala, který už v úterý v Olomouci naskočil jako náhradník. Ovšem do útoku: „Obránci moc nestřídají, klukům to funguje, nebyl důvod to měnit. Počítal jsem, že to půjdu dohrát dopředu.“

Teplice vs. Zlín Online reportáž v neděli od 14:30

Teď by ovšem na své pozici stopera mohl zastoupit Lukáše Marečka. „On je výborný fotbalista, poradí si na vícero postech. Dobře vidí a čte hru, je na tom technicky velice dobře,“ chválí Shejbal spoluhráče. „Já jsem připravený hrát, uvidíme, jak s tím naloží trenér. Měl jsem prasklinku v lýtku, dvakrát jsem si to obnovil, vleklo se to, bylo to otravné. Nakonec se to zatáhlo.“

Zlín sice teď doma dvakrát za sebou uspěl tříbodově, ovšem venku v lize dvanáctkrát v řadě nezvítězil. Pokud vyhraje na Stínadlech, má záchranu v kapse. Chybí mu zraněný Ikaunieks. „V nadstavbě jsme se semkli, zjednodušili jsme hru, každý si našel svůj post, zatím nám to šlape,“ pochvaluje si zlínský tahoun Marek Hlinka. Zápas na Stínadlech vypukne ve 14:30, kapacita tří prodávaných zón bude zhruba 2 600 fanoušků.