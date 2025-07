„Budeme se modlit, aby to nebylo nic vážnějšího. Nechci vidět to nejčernější. Jedna z informací, která se ke mně dostala, byla, že mu hrozí problém s obratlem. Doufám, že se to vyvrátí,“ řekl trenér po porážce 1:3 v letošní premiéře.

Devatenáctiletému slovenskému talentu se na Stínadlech štěstí zatím vyhýbá.

„Má obrovskou smůlu, potřetí nastoupil v základu, potřetí nedohrál,“ posteskl si Frťala; ve skutečnosti mladý obránce nasbíral už pět startů v základní jedenáctce, to ale není podstatné. Důležitý bude jeho zdravotní stav. „Budeme doufat, že to nebude mít vážné následky.“

Co se stalo?

Po výkopu zlínského brankáře Stanislava Dostála se zkraje druhé půle chystal Danihel na hlavičkový souboj, jenže vyskakující Jakub Černín ho trefil loktem do obličeje. Dlouhé minuty domácího junáka ošetřovali a nakonec došlo na nosítka. Držel se při tom za hlavu.

Kouč Teplic Zdenko Frťala smutní po nepovedené druhé půli utkání se Zlínem.

Černínovi sudí udělil žlutou kartu. „Rozhodčí to viděl, VAR zkoumal. Nechci sahat soupeřovo hráči do svědomí. Stalo se, co se stalo,“ nepitval se v zákroku trenér sklářů.

Po zranění Danihela se teplická hra rozpadla a Zlín bleskurychle otočil na 3:1. „Nepřipouštím si, že tato situace měla vliv na celkový herní projev, potažmo přístup,“ odmítl to Frťala. „Musíme se omluvit našim fanouškům, ve druhé půli to od nás byl alibismus, opatrnost, strach.“

Teplicím se rozpadla obrana, Ondřej Kričfaluši po zásahu sportovního vedení klubu nemohl nastoupit, zřejmě se řeší jeho transfer.

Místo něj do základní sestavy naskočil sotva uzdravený Denis Halinský bez zápasové praxe. A ani kapitán Ladislav Takács ještě nebyl úplně fit.