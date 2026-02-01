Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Bílek se na podzim trefil šestkrát a předčil i všechny teplické útočníky, teď se z lavičky díval, jak jeho spoluhráči v Jablonci ani jednou nevystřelili na branku.
„Prováhali jsme hodně situací, kdy jsme mohli být aspoň trošku nebezpeční. Pořád jsme pochybovali, jestli dát centr, nebo to ještě obehrávat, bylo to z naší strany strašně zdlouhavé a nekvalitní,“ vyčítal Frťala.
Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke
Nezabralo ani když ve druhé půli ofenzivu nabušil trojím střídáním, aby reagoval na trefu Jawa. Na hřiště šli naráz Nyarko, Auta i čerstvá posila Zlatohlávek.
„Čekal jsem větší kvalitu v naší ofenzivě, v tom byl diametrální rozdíl mezi námi a Jabloncem hlavně v první půli. Jejich tlak jsme nějak přežili, sice jsme inkasovali, ale pořád byla šance s výsledkem něco udělat. Bohužel ani naši střídající hráči se nedostali do zakončení nebo aspoň nebezpečných situací.“
A to Teplicím hrály do karet i další okolnosti, Jablonec dohrával v deseti po vyloučení Okekeho, střídat musel i zraněný brankář Hanuš.
„Vyloučení nám mělo dát trošku víc klidu v přípravné fázi, ale naše kombinace končily tak 30 metrů před brankou. A to nestačí k tomu, abychom pomýšleli na lepší výsledek,“ zkritizoval znovu neplodnou teplickou ofenzivu kouč.
Ze zimních posil nasadil rovnou do základní sestavy jen záložníka Petra Kodeše.
„Dlouho nehrál, takže jeho seznamovaní se spoluhráči ještě chviličku potrvá. Bylo znát, že jsme kvůli počasí nehráli generálku, není to výmluva, ale ten zápas nám chyběl. Nebylo tolik času některé věci vypilovat. Ale věřím, že Petr se každým zápasem bude lepšit, proto jsme ho chtěli,“ řekl o kouč o třicetiletém hráči, jenž se vrátil do Teplic po více než pětileté štaci v Hradci Králové.
Když Teplice na podzim čekaly osm zápasů na výhru, Frťala zkusil nepříjemnou šňůru zlomit i změnou rituálu a po vzoru kouče Slavie Jindřicha Trpišovského si nasadil kšiltovku.
Skláři pak vyhráli na Dukle 3:1 a nastartovali úspěšný finiš, který je vynesl do první ligové desítky. Půjde po porážce v Jablonci kšiltovka dolů?
„Pověry a rituály máme všichni, ale tohle nebylo o kšiltovce. První poločas jsem odkoučoval jen ve vestě, myslel jsem, že mě hráči zahřejí výkonem. A bohužel jsem málem zmrznul, tak jsem si musel vzít na druhou půli kabát,“ pousmál se Frťala.
Snad ho hráči svlečou z teplého kabátu lepším výkonem v domácí jarní premiéře s Karvinou.