Změny nefungují, Teplice se trápí. Hazardujeme se jménem klubu, říká Frťala

„Buď vyměníte trenéra, nebo něco změníte. V pauze se můžeme podívat na systém, základní rozestavení, ale musíme si také uvědomit, že jsme odehráli sedm kol a neměli jsme dvakrát po sobě stejnou základní sestavu. To vám nepřidá na herní jistotě a soudržnosti. Uvidíme, jak si s tím poradíme. Musíme věřit, že některé věci budeme řešit jinak. Začíná to už od nás trenérů, hráči jsou naším obrazem,“ nezříká se zodpovědnosti Frťala.

Jsou tu ale i objektivní příčiny teplického úpadku, v úvodu ligy tým kosí nebývalá marodka. V jednu chvíli na ní bylo až 11 hráčů.

„Teď už by se někteří měli dostat do tréninku a budeme věřit, že další marodi se dají co nejrychleji dohromady. Pak musíme doufat, že po reprezentační pauze se vyvarujeme chyb a budeme z minima těžit maximum. Čekají nás další těžcí soupeři, máme Plzeň a doma Ostravu, což bude znovu křest ohněm. Musíme to zkusit jinak,“ velí trenér.

Sám už změnil, co šlo. Místo původní brankářské jedničky Ludhy teď chytá Němeček, mění se i složení obrany, která se zatím jeví jako nejslabší článek týmu.

„Snažili jsme se to řešit tím, že jsme přivedli zkušeného Havla z Budějovic, ale zatím se moc nepotkal se sportovní formou. Po odchodu Chaloupka do Slavie a při zranění Knapíka naše kvalita v defenzivě trpí. Netušili jsme, že to bude až takový problém,“ přiznává rodák z Nitry. „Možná jsme to podcenili, ale abyste získali kvalitního hráče, musíte mít na to ekonomiku. A to je zase jiný problém.“

Teplický trenér Zdenko Frťala se podivuje.

Na další posílení nejspíš v Teplicích už peníze nebudou a nedávný příchod záložníka Sedláčka z druholigového nizozemského Venla klub aktuálně spíš nespasí. Zatím se rozehrává v béčku. „Dlouhou dobu nehrál, teď to není hráč, který by měl být hned oporou, chce to čas a trpělivost,“ žádá kouč.

Jenže čas na vzestup se Teplicím krátí, pokud brzy nezaberou, bude čím dál složitější vyškrábat se z ligového dna. Teď skláři promarnili dvě příležitosti, s Karvinou i Mladou Boleslaví doma prohráli.

„V neděli jsme znovu brutálně chybovali, když jsme podcenili jednu situaci. Kdyby Gning proměnil šanci, mohli jsme vést 2:0, místo toho nás soupeř z následné akce potrestá. Jsme zklamaní, protože Bolka byla k poražení.“

Jen optická převaha na vítězství nestačila. „Měli jsme 19 střel, ale jen dvě na bránu, k tomu rohy, závary. Jenže když obrana chybuje tak, jak chybuje, nemůžeme očekávat příznivý výsledek,“ krčí Frťala bezmocně rameny.