Nikdo neťuká a neptá se, proč nehraje. Frťala si pochvaluje práci s mladíky

Albert Labík a Radek Šiler nastoupili za dvacítku, hned čtyři hráči se hlásili na srazu o rok staršího národního týmu, tedy Denis Halinský, Jaroslav Harušťák, Ondřej Kričfaluši a Daniel Langhamer. Frťala je rád, že Teplice se staly adresou, která má pro talenty zvuk.

„Pozitivní je to už jen kvůli tomu, že chtějí hrát a opustí své mateřské kluby. Nejsou spokojení, že sedí na lavici. Chtějí se prosadit,“ blaží trenéra žluto-modrých, že má v týmu hladové fotbalisty. „Mládežnickou reprezentaci vidím jako motivační, ocenění jejich kvalit. Ale neustále budu dbát, aby prioritně odváděli výkony pro Teplice.“

Reprezentační dres vnímá jako odměnu a lákadlo. „Prezentují se tím v Evropě, zviditelní se víc, než když hrají za Teplice ligu.“

I další obrat k lepšímu Frťala kvituje: dříve skoro neměl koho na střídání kvůli kupě zranění, teď je i na lavičce přetlak. A někomu prostě musí říct: Nehraješ.

„Je to o vztahu, otevřené komunikaci. Aby hráči pochopili, že jich může nastoupit jen jedenáct. Rozhodující faktor jsem já, to musí přijmout s pokorou,“ osvětlil Frťala. „Důležité je, že to respektují, nejsou tady absolutně pochybnosti, že by chodili, ťukali a ptali se, proč nehrají. A když se to stane, naší prací je to vysvětlit. Jak už si to konkrétní hráč vezme, je na něm. Nesmí klesat na duchu, ale pořád makat.“

Tepličtí fotbalisté slaví trefu proti Pardubicím.

I konkurence přispívá k rozkvětu. Skláři se na devět bodů vzdálili baráži a proti Bohemians budou usilovat o to, aby se přiblížili ke střední skupině. Poslední místo v ní okupují právě Klokani, kteří mají o čtyři body víc než Teplice.

„Pro klid potřebujeme ještě nějaké body. Nejsme v situaci, kdy bychom měli oslavovat, i když poslední zápasy nám vyšly,“ varoval Frťala. Těšil ho přístup k vítězné přípravě v Drážďanech (2:1). „Pan rozhodčí po extempore poslal střídat jednoho hráče z každé strany. Jsem rád, že kluci i v takovém zápase stáli jeden za druhým, emoce byly stejné jako v ligovém utkání.“