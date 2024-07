Po nezdaru na Euru snad fanoušci na fotbal v Čechách nezanevřou, věří Frťala

Jeho skláři se v minulém ročníku ve skupině o Evropu praly o poháry. Letos jde o přímý postup do Ligy mistrů. „A Liberec, Jablonec a Ostrava to nebudou chtít nechat jen na Spartě, Slavii a Plzni.

Jaké budou Teplice?

Trošku jiné v tom, že znovu máme tým, který prošel další obměnou. Někteří hráči nám odešli, ať už z důvodu ukončeného hostování nebo přestupu, ale my víme, jaký máme materiál. Jaké máme kvality. A budeme chtít navázat na předešlý ročník určitě přístupem a naším bojovným pojetím. Je velká pravděpodobnost, že znovu dostanou prostor noví, ještě ligou neprověření hráči. Sám jsem v očekávání, jak do ligy vstoupíme. A jak se to bude celé vyvíjet.

Zůstala tedy charakteristika teplického týmu stejná?

Na odchody jsme reagovali, měli jsme možnost se s některými hráči předběžně připravovat na to, že by k nám mohli přijít. A jsem rád za to, že se nám povedlo neokoukané hráče přivést. Věříme, že v nich je určitý potenciál. Teď už záleží na nich, jak se budou chtít prosadit. Příprava naznačila, že svoje kvality mají. A je na nás všech, abychom se vzájemně posouvali a vytvořili znovu tým, který bude táhnout za jeden provaz.

Jaké letní posily se objeví v základní sestavě?

Myslím si, že minimálně dvě v ní uvidíme.

Prověřila vás příprava dostatečně, když dva zápasy odpadly?

Každé přípravné období je využíváno, aby dostalo co nejvíce hráčů prostor v testovacích utkáních. Bohužel my dvě s Chemnitzerem a Hradcem Králové neodehráli, takže nám to trošku změnilo plány. Jsou i jiné týmy, které nastoupily jen do tří čtyř zápasů, takže určitě se z toho hroutit nebudeme. Přesto všichni hráči v létě pracovali tak, aby nám trenérům zamotali hlavu. Což je dobré znamení.

Zažil jste léto se čtyřmi zápasy?

Nepamatuji to, i pro mě je to něco nového. Ale věřím, že i čtyři jsou dostačující na to, aby nové tváře do týmu zapadly a dostaly prostor ukázat se ať už v zátěži v úvodu přípravy, nebo když už šlo o generálku. Zkoušeli jsme jiná rozestavení a systémové věci, chceme být připraveni na několik variant, několik systémů, protože fotbal tohle prostě vyžaduje. Čím dřív to hráči pochopí, tím líp se nám bude dýchat.

Teplické změny Odešli: Tomáš Grigar (Ústí), Štěpán Chaloupek, Daniel Fila, Petr Hronek (všichni Slavia), Jakub Křišťan (Slovácko) Přišli: brankář Matěj Čechal (Sparta), obránci Jaroslav Harušťák, Ladislav Takács (oba Ostrava), útočníci Filip Horský (Slavia), Pavel Svatek (Táborsko), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo), Tadeáš Vachoušek (návrat z Vlašimi)

Tříčlenná obrana byla vaší chloubou, ale chybí v ní lídr Štěpán Chaloupek, který přestoupil do Slavie, i dlouhodobě zraněný Jan Knapík. Jaká to je rána?

Na odchod Chaliho jsme byli připravení, protože to mělo vývoj už v průběhu sezony. Povedlo se nám do týmu dostat Laco Takácse, ale taky jsme si byli vědomi, že za poslední tři roky toho prodělal hrozně moc, co se týče zdravotních problémů a komplikací. Domluvili jsme se, že ho určitě ještě v úvodu soutěže neuvidíme, ale doufám, že náš zdravotní personál a kondiční trenér udělají všechno, aby měl znovu radost z fotbalu a hlavně aby byl zdravý.

A co Knapík?

Bohužel má diagnózu únavové zlomeniny a není velký předpoklad, že by zasáhl do podzimu. Pravděpodobně to byl důsledek závěru sezony, kdy hrál se sebezapřením. Jeho post nás aktuálně nejvíc trápí. I z toho důvodu jsme pilovali čtyřobráncový systém, ale zatím opravdu ještě netuším, v jakém složení obranná trojice nebo čtveřice nastoupí.

Do Slavie se vrátil i nejlepší střelec Daniel Fila, s ním odešlo loňských 10 gólů. Kdo se o ně postará?

V přípravě jsme neměli střelce, který by dal tři čtyři branky, určitě bude produkce rozložená do vícero hráčů. Všichni bychom si přáli, aby se někdo střelecky chytil a tým táhl, ale dneska si nedovolím říct, na koho se budeme spoléhat. My chceme spoléhat na týmový výkon. A na to, že za něj budou hráči odměněni góly.

Může být trumfem uzdravený Abdallah Gning, jemuž praskl vřed, což bývá i život ohrožující?

Nechci to zakřiknout, ale vypadá dobře. I kontrola u doktora to potvrdila. Situace s prasklým žaludečním vředem dopadla dobře i díky tomu, že se mu to stalo na stadionu, a tak byl díky našim masérům rychle v nemocnici, kde ho operovali. Ještě to nebude z objektivních důvodů na 90 minut, ale myslím si, že má velkou chuť do fotbalu a bude připravený do ligových bojů.

Poslední sezona byla konečně klidná, skončili jste po základní části desátí. Bude to i teď bez stresů?

Odešlo nám nějakých 300 až 400 ligových startů, odešly nám góly a my musíme být hrozně opatrní v plánech a cílech. Nechci vyhlašovat, že budeme hrát střed tabulky. Každý posiloval, my jsme tým taky v rámci našich možností oživili určitou konkurencí, ale až samotná soutěž ukáže, jak na tom jsme.

Začínáte v neděli v Hradci Králové, kde jste končili finále skupiny o Evropu. A vy jste tam navíc úspěšně působil.

Jsou to události, které asi mají nějakou symboliku. Určitě bude plný stadion, hraje se v osm večer, nic lepšího jsme si nemohli přát než hned od prvního kola nádhernou ligovou atmosféru. A pak domácí premiéra se Spartou. Všichni se těšíme, už jsme nažhavení, aby se ligový kolotoč zase roztočil. Pauza utekla rychle, zbývající dny už odpočítáváme.

Že se bude hrát i v osm večer, je to komplikace?

Spíš to je o denním režimu. Jak se nastaví oběd, svačina. Není to zaběhlý čas, ale i s tím si poradíme.

Koho berete za favority ligy?

Hodně týmů posilovalo, Liberec, Jablonec nebo Ostrava. Opravdu asi zbrojí na lákadlo v podobě přímého postupu do Ligy mistrů. A také pohárů obecně. Asi jsou připravení se o to porvat, nechtějí to nechat jenom na Spartě, Slavii a Plzni. Jako každý rok se může stát nějaké překvapení, ale my se budeme zaměřovat na nás. Každopádně věřím, že po českém nezdaru na Euru fanoušci na fotbal v Čechách nezanevřou a budou na ligové stadiony chodit v co největším počtu.

Ze Sparty do Feyenoordu odešel vychvalovaný kouč Brian Priske. Litujete, že českou ligu opustil?

Já to vnímám jako s hráči – když dostane nabídku odejít do kvalitního týmu, proč mu bránit. Priske tady zanechal velkou stopu a po dlouhé době Sparta trefila trenéra, který splnil její představy. A zapadl do historie jednoho z gigantů naší soutěže. Odešel do Holandska, tuhle příležitost si zasloužil. Uvidíme, jaké štěstí ho potká tam.

Co jste vůbec říkal českému vystoupení na Euru?

Popsalo se to už hodně. Zklamaní jsou nejen fanoušci, určitě i hráči, trenéři. Prostě Euro nevyšlo, ale neměla by se z toho dělat nějaká tragédie, spíš si to zanalyzovat a vyhodnotit. Mně nepřísluší to hodnotit, ale nepostup ze skupiny bych nebral jako úspěch.

Teplice, 16. 7. 2024, trénink FK Teplice. Daniel Trubač při hlavičce.

Zato vaše rodné Slovensko se vytáhlo, že?

Slovenský tým zanechal na evropském šampionátu lepší dojem. Dostal se ze základní skupiny a ještě ohrožoval postup Anglie. Nesmírně si toho na Slovensku váží. Podle mě bylo Euro docela opatrné, atraktivních zápasů bylo málo, až v semifinále se útočná stavidla otevřela a hrál se opravdu výborný fotbal. Týmy o sobě vědí všechno, je to svázané taktikou a připravují se nejen na týmy, ale i na jednotlivce. Doufám, že to není trend. Nakonec vždy rozhodnou detaily, drobné chyby nebo rozdíloví hráči. Euro v Německu mělo rekordní návštěvnost, což je obrovská reklama pro fotbal.

Když se vám opatrný fotbal nezamlouval, bude ten váš odvážný?

Určitě se nebudeme hnát v každém zápase bezhlavě za útokem. My musíme vycházet z toho, že nás v minulé sezoně zdobila pevná obrana od všech hráčů na hřišti. A přijdou zápasy, kdy bude kvalita soupeře tohle znovu vyžadovat.