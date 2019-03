Plzeň bude určitě v pozoru, míní teplický asistent Drsek

A po výprasku na Spartě (0:4) mají svěřenci trenéra Pavla Vrby co napravovat. „Musíme věřit, že už v Teplicích předvedeme lepší výkon. A hlavně tam potřebujeme získat tři body,“ měl jasno už na Letné plzeňský kapitán Roman Hubník.

„Jedeme do Teplic určitě vyhrát, protože máme fanouškům co vracet. Bohužel, na Spartě přišla kudla do zad, tam jsme to opravdu nezvládli. Teď je na nás, abychom ukázali, že ještě chceme zabojovat o titul,“ doplnil útočník Tomáš Chorý.

Teplice jsou však pro Plzeň hodně nepříjemný soupeř, vyhrála tam jediný z posledních šesti zápasů. Připomeňme si jen minulou mistrovskou sezonu, kdy jediné dva body při spanilé podzimní jízdě ztratili viktoriáni právě bezbrankovou remízou Na Stínadlech.

I teď na podzim se svěřenci kouče Vrby na hubenou domácí výhru 1:0 hodně nadřeli, rozhodl o ní po hodině hry Čermák. Na druhou stranu, se Severočechy viktoriáni neprohráli desetkrát za sebou. Přesto teď Tepličtí cítí svoji šanci.

„My hrajeme doma, budeme chtít rozhodně bodovat. Nějaký plán, jak to dokázat, máme, ale ten bych nerad předem prozrazoval,“ prohlásil pro klubovou televizi TV Stínadla asistent trenéra Pavel Drsek. „Plzeň dostala pořádný nářez na Spartě. Myslím, že teď jsou tam všichni v pozoru, takže přijedou koncentrovaní. Určitě budou chtít vyhrát, ale to my taky,“ doplnil Drsek.

Teplice budou postrádat zraněného Ljevakoviče a vykartovaného Kučeru, jenž působil i v Plzni, naopak se do sestavy můžou vrátit Vondrášek a další exviktorián Hora. Ani hosté nebudou kompletní, chybí zranění Krmenčík, Kolář a Hejda i na Spartě vyloučený Kovařík.