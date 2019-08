Teplický kouč Hejkal: Karviná je neprávem outsider, bude to fuška

„Bude to bitva o život, musíme vyhrát,“ uvědomuje si kouč Stanislav Hejkal, jehož Teplice jsou v neúplné tabulce první ligy poslední. Čtrnáctá Karviná má stejně jako skláři jen pět bodů, ale o jeden odehraný zápas víc. „Očekávám velmi dobrého soupeře. Karviná má neprávem nálepku outsideira soutěže. Prohrála 2:3 v Plzni, v Boleslavi gólem z penalty, remizovala se Slavií. Je to velmi dobře složené mužstvo, hrají do rychlosti a bude to s nimi fuška,“ tuší Hejkal.

Nečekanou fuškou byl i středeční pohárový zápas, na půdě třetiligového Písku Teplice sice vyhrály 3:1, ale musely otáčet nepříznivé poločasové skóre. Domácí vedli po Kulíkově trefě, ve druhém dějství srovnal z penalty Petr Mareš, pak se prosadili Shejbal a Moulis.



„Postup je splněná povinnost. Nechtěl jsem, aby se ten zápas vyvíjel takhle, že jsme prohrávali a museli to otáčet, stálo nás to víc sil, než jsem chtěl. Jsem rád, že jsme to točili, ale představoval bych si, že budeme dominantnější na míči už v první půli. Proto jsem udělal nějaké změny, poslal jsem do hry technické hráče a vyplatilo se,“ hodnotil v klubové televizi kouč.

I záložník Petr Mareš si oddechl, že Teplice duel s outsiderem zvládly. „Byla to naše povinnost. První poločas nebyl optimální, zkomplikovali jsme si to tím, že jsme prohrávali. Ale důležité je, že jsme to otočili. Ze začátku nám vázla finální fáze, pak jsme inkasovali gól ze standardky. V kabině jsme si řekli, že se musíme hlavně uklidnit, zpřesnit hru, a naštěstí jsme dali 3 góly a postoupili,“ spadl kámen ze srdce Marešovi.

Pomohl i zásah trenéra, který přeskupil řady a provedl dvě změny v sestavě, na hřiště poslal technické hráče Kučeru a Žitného. „Byli jsme pak silnější na balonu a po stranách efektivnější, určitě to pomohlo. Domácí byli nahecovaní, pro ně to byl zápas sezony. O to hůř pro nás, když jsme prohrávali. Chtěli jsme dát rychlý gól, což se nepovedlo, ale měli jsme dobrý vstup do druhé půle a po té proměněné penaltě už jsme měli zápas pod kontrolou,“ tvrdil Petr Mareš.

Teď ovšem Teplice čeká ještě mnohem důležitější bitva, duel s Karvinou startuje na Stínadlech v neděli v 16.30. „Víme, že to je klíčový zápas, jsme dva týmy dole v tabulce se stejným počtem bodů. Bude to asi opatrné utkání, ale zvládneme to,“ věří Mareš.