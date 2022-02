Jarošík je před startem jara optimistou. Kluci nabyli sebevědomí, říká

„Čeká nás nevypočitatelný soupeř. A zároveň je to důležitý zápas. Může to dopadnout na obě strany. Klokani mají vyrovnaný kádr, bude to zajímavé. Doufám, že to zvládneme,“ věří uzdravený teplický záložník Tomáš Kučera.

Na větší konkurenci v týmu spoléhá trenér Jiří Jarošík. K dispozici má kompletní kádr, navíc s posilami Tijanim, Muchou či Žákem. V pátek skláře doplnili na hostování talentovaný útočník Sejk ze Sparty a zkušený Prošek z Ústí nad Labem, oba na podzim působili ve 2. lize.

Přestupy v lize zima 2022

„Sejk prošel před přestupem do Sparty naší mládeží, během podzimu prokázal své kvality,“ řekl teplický sportovní manažer Štěpán Vachoušek; Sejk, který na podzim dal čtyři góly, kvůli trestu za vyloučení nesmí proti Bohemians hrát.

Úspěšné bylo i teplické soustředění v Turecku. „Jsem spokojený. To Turecko se nám povedlo, byly tam dobré terény, dobří soupeři. Hra byla slušná. Teď aby byli všichni zdraví, nedostali covid. A abychom si přenesli do ligy formu z Turecka,“ přeje si Jarošík. „Cítím v kádru větší konkurenci. Kluci poznali, že se dá hrát se všemi, nabyli sebevědomí,“ líbí se trenérovi.

ONLINE: Teplice vs. Bohemians podrobná reportáž od 15:00

I teplický soupeř má za sebou ale úspěšné zimní období. „Příchody převažovaly nad odchody. Vlivem různých zranění a výkonů jsme týmem, který inkasoval nejvíc branek. V týmu výrazně vzrostla konkurence. Věřím, že to pozitivně posune kvalitu naší hry. Vyjma Tondy Křapky se nám vyhýbala i vážnější zranění,“ řekl kouč klokanů Zdeněk Klusáček. Posílil je i bývalý teplický záložník Jevgenij Nazarov.

Zápas Teplic s Bohemians začíná na Stínadlech v 15 hodin.