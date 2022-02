Fotbalové Teplice se na jaro posílily o talent ze Sparty a mazáka z Ústí

„Sejk prošel před přestupem do Sparty naší mládeží, během podzimu prokázal své kvality, proto jsme rádi, že jsme se dokázali se Spartou dohodnout na jeho hostování, které věříme, že bude přínosem pro všechny strany,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek.

Děčínský rodák Sejk, kterému během jara bude dvacet let, na podzim pravidelně nastupoval za sparťanské béčko ve 2. lize, kde nastřílel čtyři góly a u tří asistoval. Naskočil i do čtyř duelů reprezentace U21 a jednoho utkání poháru za letenské áčko. K týmu se připojil v úterý, do sobotní ligové partie s Bohemians nezasáhne kvůli trestu za červenou kartu ze závěru podzimu.

I osmadvacetiletý Prošek naposledy působil ve 2. lize, v Ústí nad Labem dělal i kapitána a vedl ho tam nynější teplický kouč Jiří Jarošík. Jeho hostování je s opcí, opačným směrem, ale na hostování bez opce, zamířili David Černý a Josef Švanda. Prošek už má s nejvyšší soutěží zkušenosti, ve Slavii a Bohemians si zapsal 26 startů.