Pokora je jeho mantrou. Deset důvodů, proč Frťala probudil spící skláře

1. Dokázal, že je úspěšný

Skromný, pracovitý a charismatický motivátor. První liga jako taková o kouči Zdenko Frťalovi moc nevěděla, mihl se jen v Jablonci, ale hráči jeho úspěchy znají. Cítí, že k nim může postrčit i je. Ve druhé nejvyšší soutěži dělal zázraky. K postupu vytáhl varnsdorfského chuďase, byť pak klub ligu vzdal, i Hradec Králové, tam zase angažmá vzdal on a vrátil se domů do Teplic k mládeži.

2. Umí komunikovat

Nástupce Jiřího Jarošíka si zakládá na vztazích. „A na vzájemné komunikaci. Chci vědět, co hráče trápí. Nejen po sportovní, ale i osobní stránce. Důvěra je pro mě priorita. A to mezi všemi zaměstnanci klubu,“ tvrdil Slovák Frťala po nedělní výhře. „Pokud nemáte oddané hráče, můžete být sebelepší fotbalisté, ale rozhoduje týmový výkon. Je pro mě zásadní, jaké typy hráčů si vybíráme. Takové, kteří respektují, jak si chceme kabinu nastavit.“

3. Razí osobní přístup

Možná by se Frťala uživil i jako psycholog. Když vycítí, že něco hapruje, s hráčem promluví. Jako třeba dva dny před duelem na Bohemians s kapitánem Danielem Trubačem. „Jeho přístup k tréninku se mi moc nelíbil, vnímáte náladu, osobní věci. Měl jsem s ním pohovor a přiznal mi, že je unavený,“ líčil kouč. A Trubač nakonec dal svůj druhý gól sezony, skóroval i předtím proti Plzni. „Řekl jsem mu, že i když je jako kapitán utahaný, neměl by to dát znát. Ani na tréninku nemá být odevzdaný. Dal jsem mu rady, které ti kluci potřebují slyšet, aby reagovali jinak.“

4. Vsadil právě na Trubače

V hradeckém dresu byl Trubač kometou, kterou si vytáhla Slavia, ale v sešívaném dresu v lize nenastoupil. Slavia ho obratem odeslala na Stínadla. V Teplicích načíná sedmou sezonu a Frťala mu svěřil odpovědnou roli kapitána. „Jeho kreativita je nadstandardní, je nejvyšší čas, aby svůj potenciál uplatnil,“ řekl o něm. Stál o něj, proto před sezonou Trubač prodloužil smlouvu. „Dalo mi to jistotu, že do zápasů jdu s čistou hlavou,“ pravil muž s páskou.

5. Dbá na organizaci hry

První Frťalovo přikázání je defenziva. Každý hráč si musí plnit i své obranné úkoly, i když jde o ofenzivní perlu typu Senegalce Gninga. S tím stoupají nároky na fyzickou kondici, i proto v přípravě svůj tým nešetřil. Na Bohemians k defenzivě skláři přidali i útočnou nadstavbu. „Každý v šatně, každý Tepličák vnímá, že to jde nahoru, že to má hlavu a patu,“ cítí kapitán Daniel Trubač i fanoušci, proto jich do Ďolíčku dorazily z lázeňského města na dvě stovky: „Jsme za tu podporu rádi, nikdo nečekal, že jich přijede tolik.“

Fotbalisté Teplic slaví výhru nad Bohemians.

6. Umí reagovat

Když kádr rozbijí zranění či tresty za karty, poradí si. A netrvá vždy na stejném herním schématu, taktiku umí uzpůsobit soupeři. „Na Bohemce se hodně lišila proti zápasu s Plzní,“ přiznal Trubač.

7. Nikoho neodepisuje

Frťala nerozděluje tým třeba na prvních třináct a náhradníky. Vyvrací tvrzení svého předchůdce o úzkém kádru, byť Jarošík měl smůlu i na zranění. Před zápasem na Bohemians vypadly dvě třetiny obrany, tedy Mičevič a Knapík, přesto to skláři zvládli. Vzadu zaskočili Hora a Mareček, místo něj se v záloze objevil Dramé. „Za Sufiho jsem rád, dlouho nehrál kvůli zranění. Odehrál fantastický zápas,“ klaněl se mu Trubač, ale i Frťala: „Pořád věřím, že potenciál, který zatím neukázal, v něm máme.“ Stejně tak Frťala na rozdíl od některých fandů neodepsal veterána Grigara a on mu to v brance vrací.

8. Neřeší věk

Frťala, který se jako hráč podílel na historickém stříbru Teplic v sezoně 1998/99, dokáže zvýraznit hráčovy přednosti a potlačit jeho slabiny. Věk pro něj nehraje roli, jen výkony. Grigarovi je čtyřicet, přesto chytá. A tříčlennou obranu brilantně diriguje teprve dvacetiletý zelenáč Štěpán Chaloupek. „Má se pořád co učit, ale trénink od tréninku je lepší. Má potenciál a předpoklady hrát výš,“ míní Trubač.

9. Chrání své fotbalisty

Velký rozhovor s hráčem? Teď ne, ať mu sláva nestoupne do hlavy! Frťala se stará, aby jeho fotbalisté, hlavně ti mladší, z úspěchu nezpychli a nezačali si hrát na mistry světa. Takhle třeba Frťala mluvil o objevu Chaloupkovi: „Musíme být hodně opatrní, před rokem ještě kopal druhou dorosteneckou ligu. Má budoucnost, ale pořád je na začátku své cesty. Naším úkolem je chránit ho, aby nepodlehl sebeuspokojení a dalším vlivům. Zažil jsem pár hráčů, co vystřelili, ale neunesli ty vedlejší věci. Myslím, že Chaly je dobře nastavený.

10. Je pokorný a pracovitý

Už finiš jara sklářům vyšel báječně, nakonec se pohodlně zachránili. Místo aby mužstvo létalo v oblacích, vášnivý houbař Frťala ho udržel na zemi. Slovo pokora je jeho mantrou, kterou přijali i hráči. „Musíme zůstat pokorní a pracovat dál,“ zavelel po poslední výhře Trubač. Frťala jde pracovitostí příkladem, obrazně řečeno stadion ráno odemyká a večer zamyká. Fotbalem je pohlcený, to je inspirující i pro jeho okolí.

Když se všechno spojilo, Teplice poprvé od sezony 2007/08 vyhrály první dva ligové zápasy. „Jsme překvapením pro všechny lidi. I pro nás je to milé překvapení. Máme těžký los a jsme rádi, co jsme z toho vytěžili. Ale na tabulku nekoukáme; dohraje se zápas a jedeme na další,“ vykreslil Trubač.

Před 16 lety pod Petrem Radou svou vítěznou šňůru skláři natáhli na pět utkání. Kolik jich zvládnou teď pod Frťalou?