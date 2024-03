Frťala po Slavii: Střely nám létaly do 20. řady, hráče jsem nekritizoval

O zápase

Výsledek není moc hezký. Hlavně prvních 30 minut jsme měli ze soupeře až moc velký respekt, i když kvalita Slavie je obrovská. Ve 2. půli už jsme měli náznaky možností, střely ze střední vzdálenosti, které skončily někde ve dvacáté řadě. Ale my se nebudeme posouvat dál, když hráči, fanoušci ani my trenéři nebudeme zažívat takové velké zápasy.

O střídání

Udělali jsme o půli tři změny. Nechci říkat, že se děj utkání změnil, Slavia je megazkušený tým. Možná bylo jejím záměrem pustit nás do střední zóny a chodit do dlouhých míčů za naši obranu. Musíme respektovat její sílu a kvalitu, pro nás to byla velká škola.

O fanoušcích Teplic

Chci jim poděkovat, měli jsme v Edenu parádní podporu. I když se prohrálo, nesmírně si vážíme děkovačky fanoušků po zápase. Tohle je odměna pro naše hráče za jarní výkony a ocenění jejich práce.

O absencích

Nechci se patlat v tom, že jsme měli na lavičce jen pět hráčů do pole. Bohužel ve čtvrtečním tréninku si přivodil svalové zranění Kričfaluši. A naši kluci ze Slavie nemohli do hry zasáhnout, hrálo i béčko, odkud nám pomohl Mates Vachoušek. On i Švanda a další na Slavii ukázali, že jsou zajímaví, že v nich může být velká perspektiva. Takže to vnímám tak, že všechno zlé je pro něco dobré. Z utkání odstoupil kvůli svalovým potížím Jásir, ale věřím, že na Slovácko bude v pořádku.

O výtkách

Ani jsem hráče v šatně nekritizoval. Nesmíme zahodit, co jsme dokázali prvních pět jarních kol. Síla Slavie je extrémní. A když nepodají všichni hráči maximum, je těžké se s ní srovnávat. Slavia byla hladovější. To jediné mě možná mrzí, že jsme v některých osobních soubojích byli až moc opatrní a nešli jsme do nich s takovou agresivitou, s jakou jsme zvyklí.

O programu

Teď máme zápasy s týmy ze silnější šestky, to bude srovnání našich kvalit, kam jsme se posunuli a na co aktuálně máme.