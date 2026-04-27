Chance Liga 2025/2026

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  10:01
Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před klíčovými bitvami teplický kouč Zdenko Frťala.

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci Králové. | foto: ww.fchk.cz

Co sám sobě vyčítá, v tom konkrétní být nechtěl. „Zatím budu mluvit spíš takhle všeobecně. Těch příčin je hodně, možná si to zanalyzujeme s vedením, ale určitě tady a teď nebudu mluvit o sobě,“ zavrtěl hlavou po sobotní porážce 0:1 s Hradcem Králové.

Skláři v jarní části ligy porazili jen Karvinou, na vítězství čekají už od 7. února. Za jedenáct zápasů posbírali pouze osm bodů. S přihlédnutím k tomu mají ještě docela dobrou výchozí pozici před startem záchranářské skupiny, od baráže je dělí šest bodů a začínají dvakrát doma.

Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

„Byli jsme i v horších situacích, ale nemůžeme se tím nechat ukolébat,“ varuje trenér. „Náskok máme díky soupeřům, kteří také prohrávali a dávají nám tím šanci. Bude to všechno o nás, jak budeme důrazní, aktivní, odvážní. Já nám věřím, hráči taky a snad i fanoušci, kteří jsou z toho už taky unavení,“ chápe Frťala naštvanost teplických příznivců.

Po vstupu miliardáře Milana Kratiny čekali něco jiného, posílené Teplice měly ambice ucházet se o střední ligovou skupinu. „Ale je to fotbal. Něco jiného je plánovat, něco jiného to naplnit. Nejsme jediný tým, který vstupuje do sezony s vyššími ambicemi, ale pak vás ta realita vyvede z omylu.“

Kouč Teplic Zdenko Frťala.

Zápas s Hradcem Králové, který na Stínadla přijel povzbuzený výhrou nad lídrem Slavií, rozhodla jediná situace. Exteplického Trubače fauloval Bílek a navrátilec do reprezentace Darida proměnil nařízenou penaltu. Stejně jako minule proti úřadujícímu mistrovi.

„Je mi těžké o tom mluvit, ale dneska kluci pro úspěch udělali maximum. Možná jsme nebyli až tak důrazní při rozích a dalších standardkách. Šance jsme si vytvořili, bohužel jsme je nevyužili. Jsme zklamaní, Hradec byl k poražení,“ litoval Frťala po třetí prohře v řadě. „Potrápili jsme tým, který držel sérii čtyř vítězství a porazil doma Slavii, ale to nás neomlouvá. Znovu jsme nepotěšili naše fanoušky.“

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

K penaltové situaci se trenér vyjadřovat nechtěl. „To bychom tady řešili neřešitelné. Chyba byla v tom, že jsme na půlce nepřerušili rozvíjející se protiútok,“ vyčítal.

Jinak ale výkon Teplic proti týmu ze skupiny o titul ocenil. „Kluci odvedli asi nejlepší výkon na jaře, ale bohužel ani to nestačilo. Bude nás to určitě chvíli trápit, ale musíme zvednout hlavy,“ velí Frťala.

Teď totiž půjde o všechno, skupinu o záchranu skláři rozjedou domácími duely s předposledním Slováckem a posledním Baníkem. „A ty už zvládnout musíme!“

Tři zápasy doma jsou výhoda, říká Mareček o nadstavbě o záchranu

Na teplickém výsledkovém semaforu na jaře výrazně svítí červená a oranžová, tedy pět porážek i remíz, zelená problikla jedinkrát. Postačí aktuální forma na uhájení fotbalové ligy, skláři? „Já věřím, že co nejdřív uděláme tečku za záchranou,“ nepochyboval po dalším červeném zápase s Hradcem Králové jeden z Marečků v teplické sestavě, Lukáš.

Lukáš Mareček, čerstvá posila prvoligových fotbalistů Teplic.

V závěrečném kole základní části ekipa trenéra Zdenka Frťaly v sobotu rupla 0:1 – podeváté v sezoně nedala gól, potřetí za sebou prohrála, podeváté v řadě nevyhrála.

„Ale z posledních zápasů šlo určitě o povedený výkon,“ mínil mazák Mareček. „Šancí jsme si vypracovali dost, ale asi chyběla větší agresivita ve vápně, dotlačit to za každou cenu do brány.“

S útočnou produkcí mají Teplice problém, i to je odstavilo od klidného nadstavbového play off a odsoudilo je pošesté z posledních sedmi let do stresujících záchranářských bojů o všechno.

„Změny po zápase ve Zlíně, který nám v první půli nevyšel, se na hřišti projevily. Měli jsme dobré akce, ale prolítávalo nám to malým vápnem, to by se nám nemělo stávat,“ zvedl Mareček prst. „Neměli jsme tam dostatečný počet hráčů, jen jednoho nebo dva.“

A tak skláři do skupiny o udržení vstupují s šestibodovým náskokem na baráž, ještě další bod navíc jsou od přímého sestupu.

„Nedokážu říct, jak tlustý je náš polštář, na to se nedívám. V neděli hostíme Slovácko a mám to nastavené tak, že jdeme vyhrát,“ pravil český mistr se Spartou a belgický s Anderlechtem. „Je výhoda, že tři z pěti zápasů hrajeme doma. Všichni chceme rozhodnout co nejdřív a věřím, že to nebudeme nechávat na poslední kola.“

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
