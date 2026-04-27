Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Co sám sobě vyčítá, v tom konkrétní být nechtěl. „Zatím budu mluvit spíš takhle všeobecně. Těch příčin je hodně, možná si to zanalyzujeme s vedením, ale určitě tady a teď nebudu mluvit o sobě,“ zavrtěl hlavou po sobotní porážce 0:1 s Hradcem Králové.
Skláři v jarní části ligy porazili jen Karvinou, na vítězství čekají už od 7. února. Za jedenáct zápasů posbírali pouze osm bodů. S přihlédnutím k tomu mají ještě docela dobrou výchozí pozici před startem záchranářské skupiny, od baráže je dělí šest bodů a začínají dvakrát doma.
„Byli jsme i v horších situacích, ale nemůžeme se tím nechat ukolébat,“ varuje trenér. „Náskok máme díky soupeřům, kteří také prohrávali a dávají nám tím šanci. Bude to všechno o nás, jak budeme důrazní, aktivní, odvážní. Já nám věřím, hráči taky a snad i fanoušci, kteří jsou z toho už taky unavení,“ chápe Frťala naštvanost teplických příznivců.
Po vstupu miliardáře Milana Kratiny čekali něco jiného, posílené Teplice měly ambice ucházet se o střední ligovou skupinu. „Ale je to fotbal. Něco jiného je plánovat, něco jiného to naplnit. Nejsme jediný tým, který vstupuje do sezony s vyššími ambicemi, ale pak vás ta realita vyvede z omylu.“
Zápas s Hradcem Králové, který na Stínadla přijel povzbuzený výhrou nad lídrem Slavií, rozhodla jediná situace. Exteplického Trubače fauloval Bílek a navrátilec do reprezentace Darida proměnil nařízenou penaltu. Stejně jako minule proti úřadujícímu mistrovi.
„Je mi těžké o tom mluvit, ale dneska kluci pro úspěch udělali maximum. Možná jsme nebyli až tak důrazní při rozích a dalších standardkách. Šance jsme si vytvořili, bohužel jsme je nevyužili. Jsme zklamaní, Hradec byl k poražení,“ litoval Frťala po třetí prohře v řadě. „Potrápili jsme tým, který držel sérii čtyř vítězství a porazil doma Slavii, ale to nás neomlouvá. Znovu jsme nepotěšili naše fanoušky.“
K penaltové situaci se trenér vyjadřovat nechtěl. „To bychom tady řešili neřešitelné. Chyba byla v tom, že jsme na půlce nepřerušili rozvíjející se protiútok,“ vyčítal.
Jinak ale výkon Teplic proti týmu ze skupiny o titul ocenil. „Kluci odvedli asi nejlepší výkon na jaře, ale bohužel ani to nestačilo. Bude nás to určitě chvíli trápit, ale musíme zvednout hlavy,“ velí Frťala.
Teď totiž půjde o všechno, skupinu o záchranu skláři rozjedou domácími duely s předposledním Slováckem a posledním Baníkem. „A ty už zvládnout musíme!“
Na teplickém výsledkovém semaforu na jaře výrazně svítí červená a oranžová, tedy pět porážek i remíz, zelená problikla jedinkrát. Postačí aktuální forma na uhájení fotbalové ligy, skláři? „Já věřím, že co nejdřív uděláme tečku za záchranou,“ nepochyboval po dalším červeném zápase s Hradcem Králové jeden z Marečků v teplické sestavě, Lukáš.
V závěrečném kole základní části ekipa trenéra Zdenka Frťaly v sobotu rupla 0:1 – podeváté v sezoně nedala gól, potřetí za sebou prohrála, podeváté v řadě nevyhrála.
„Ale z posledních zápasů šlo určitě o povedený výkon,“ mínil mazák Mareček. „Šancí jsme si vypracovali dost, ale asi chyběla větší agresivita ve vápně, dotlačit to za každou cenu do brány.“
S útočnou produkcí mají Teplice problém, i to je odstavilo od klidného nadstavbového play off a odsoudilo je pošesté z posledních sedmi let do stresujících záchranářských bojů o všechno.
„Změny po zápase ve Zlíně, který nám v první půli nevyšel, se na hřišti projevily. Měli jsme dobré akce, ale prolítávalo nám to malým vápnem, to by se nám nemělo stávat,“ zvedl Mareček prst. „Neměli jsme tam dostatečný počet hráčů, jen jednoho nebo dva.“
A tak skláři do skupiny o udržení vstupují s šestibodovým náskokem na baráž, ještě další bod navíc jsou od přímého sestupu.
„Nedokážu říct, jak tlustý je náš polštář, na to se nedívám. V neděli hostíme Slovácko a mám to nastavené tak, že jdeme vyhrát,“ pravil český mistr se Spartou a belgický s Anderlechtem. „Je výhoda, že tři z pěti zápasů hrajeme doma. Všichni chceme rozhodnout co nejdřív a věřím, že to nebudeme nechávat na poslední kola.“