Frťala o Gningovi: Je pod vlivem agenta. Ani Jásir není kvůli Baníku ve své kůži

Bez ofenzivních hvězd ze Senegalu a Egypta skláři v neděli proti Plzni skončili gólově i bodově na nule. Favorit na Stínadlech uspěl 2:0.

Gning nehrál, protože se řeší odchod do polské Lodže. A jeho agent na vás vyvíjí nátlak.

Trvá rok a půl, že Abu dostává nějaké informace od agenta. Nabídli jsme mu pomocnou ruku, bavili jsme se s ním, aby stál po našem boku a byl součástí našeho týmu a klubu. Zároveň mu nechceme bránit ve štěstí a naplnění ambicí. Jestli nás vnímá jako přestupní stanici a ne konečnou, musím to jako trenér respektovat. Ať se mu daří v dalším působišti, jestli mu dobře dopadne zdravotní prohlídka.

Když ne, vezmete ho zpět?

Nebudu nikoho na kolenou prosit, aby zůstal. Není to správné s ohledem na tým, kolektiv a okolnosti. Jeho hlava byla zamotaná, věděli jsme, pod jakým tlakem agenta je. Měl problémy psychického rázu. My jsme tady od toho, abychom ho podpořili a řekli náš pohled na věc. Co se odehrává v jeho mysli, pod jakým je vlivem, to musí vědět jen on. S každým se snažíme rozloučit v dobrém, abychom ho případně rádi znovu přivítali. S ním je to složitý proces.

Jásir chyběl také, proč?

Je zraněný, opět. Tím je vše složitější. To je taky příběh na dlouho.

Povídejte.

Když přišel, měl složité období, prošel si zraněními. Začal hrát, dával góly, byl obdivovaný, lidi i kabina ho milovali, on tady chtěl žít i s rodinou. Najednou přišel rušivý element, virtuálně se dělo, že o něj má zájem Baník Ostrava. Bylo to pro něj nové, od té doby není ve své kůži. To jsou vedlejší faktory, které vám narušují vnímání a myšlení, jak byste se měl chovat a reagovat.

Abdallah Gning. Mohamed Jásir.

A jeho zdravotní stav?

Každý hráč má kartu na základě zdravotních a zátěžových testů. A Jásir nedokáže pochopit, aby se o sebe víc staral. Jestli trénuje dvě hodiny denně, i ve volném čase by měl být profesionál. Profesi fotbalisty musíš milovat, obětovat se pro ni. Snažíme se s Jásirem mluvit, jsou to osobní diskuse. On je z toho sám smutný. Čtyři dny trénuje, pak mi napíše, že ho to bolelo už přes týden, je to složité.

Co tedy s útokem?

Mrzí nás, že zápas s Plzní jsme nezdramatizovali kontaktním gólem. Nezbývá než věřit, že Horský a nově příchozí Šiler je nahradí a budou náš útočný prapor držet. Šiler nebyl ve Spartě náhodou, jen vzhledem k mládí nedostal tolik šancí. U nás prostor dostane. Pro ligu je neokoukaný, může překvapit, jsme optimisté.

Pár minut před dvěma góly plzeňského Durosinmiho odstoupil z vaší obrany Denis Halinský. Co mu je?

Má svalové problémy. Pro mě je důležité, aby to nebylo nic vážnějšího. Nahradil ho Mičevič, který po dlouhé době odehrál dobré utkání, také Večerka si poradil na pozici středního stopera v tříobráncovém sytému. Vše špatné je pro něco dobré.

Co o porážce rozhodlo?

Abychom pomýšleli na úspěch s tak kvalitním týmem jako Plzeň, musíme podat minimálně optimální výkon, někdy až nadstandardní. My do zápasu vstoupil katastrofálně, nabídli jsme soupeři šanci, pak jsme byli hrozně nervózní, spoustu míčů zbytečně ztráceli. Přežili jsme jejich dlouhé auty a rohy, ale pak jsme inkasovali dva góly v krátkém sledu. Ve druhé půli jsme se trošku zklidnili, byly náznaky příležitostí, ale nedokázali jsme utkání zdramatizovat kontaktním gólem. Což je škoda hlavně kvůli našim fanouškům a kotli, kteří i v mrazu přišli.