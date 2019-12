Teplice řeší trávník. Dobrý je jen tam, kde hráli Kabáti, tvrdí trenér

Vypadalo to efektně, když správci Stínadel v minulé sezoně sestříhali trávník do kruhů, jenže spíš kruhy pod očima mají z terénu trenér Stanislav Hejkal a tepličtí fotbalisté. V létě se mají dočkat nového pažitu, díky kterému by mohli přikrášlit i svůj herní projev.

„Problém s trávníkem je tady dlouhodobě a teď vyvstal ještě víc, protože se soutěž hraje v zimě,“ zmínil Hejkal rozšířený herní model 1. ligy s větší porcí zápasů. „Měli jste vidět náš trénink před odjezdem na poslední podzimní kolo do Plzně. Byl to močál, houba. A další den hrajeme na stadionu Viktorie na naprosto suchém hřišti.“

Nejspíš i sametový trávník pomohl Teplicím k remízové derniéře na půdě favorita. Venku se sklářům dařilo herně lépe než na domovských Stínadlech, kde získaly jen 13 z 27 možných bodů. Terény v tom mohly sehrát určitou roli.

„Na našem bahnitém hřišti kombinace vázne. Vím, že i soupeřům. Ale venku jsou placy, to je radost si zahrát! U nás je podklad měkčí,“ vnímá trenér. „Ale tím nechci horší rozehrávku ospravedlňovat.“

Hejkal: Jsem rád, že v přípravě máme slovanské týmy Žádného horkokrevného soupeře v zimě fotbalisté Teplic nepotkají a jejich trenér je rád. „Těší mě, abych to řekl kulantně, že hrajeme se slovanskými mužstvy, která k nám mají kulturně blíž. Nechci se nikoho dotknout, ale zápasy s rumunskými a podobnými celky nebývají nic příjemného,“ naznačil Stanislav Hejkal obavu o zranění. Na kyperském kempu potkají skláři od 21. ledna dva polské týmy, Lavičkův Slask Wroclaw a Gornik Zabrze, a slovenský Trenčín. Přípravu na ligu odpálí Teplice v pondělí 6. ledna, doma se na umělce utkají s Ústím a Chrudimí. Už od 29. prosince mají hráči individuální běžecké plány. Generálku obstará 8. února duel se Žižkovem.

Teplický klub už zjistil, v čem je problém. „Ve špatném složení trávníku. Dělali jsme sondu, je v něm moc substrátu a voda neproteče až do pískové vrstvy dole,“ uvedl marketingový šéf klubu Martin Kovařík. „ Jednotlivé vrstvy se průběžně zanášejí, což je normální.“

Ještě na jaře ovšem bude prvoligovému mužstvu terén zatápět. „Vedení o tom ví a dělá pro to nějaké kroky. Samozřejmě nebude to ze dne na den,“ chápe Hejkal. „Ale jdete v létě na trénink na hlavní hřiště a správci vám řeknou, ať nechodíme doprava. V létě! To už o něčem svědčí. Oni za to nemůžou, makají na tom, pracují velmi dobře.“

Naposledy se trávník měnil v létě 2016. Letos v červnu dostal záplaty po velkém koncertu kapely Kabát. „Paradoxně tam, kde měli Kabáti pódium, je hřiště dobré, protože se trávník vyměnil. Příště jim řekneme, ať hrají na druhé straně,“ usmál se trenér Hejkal.

Skláři by se do nového trávníku chtěli pustit po sezoně. „Problém je krátká letní přestávka. Vzhledem k tomu, že začátkem června se u nás koná finále McDonald’s Cupu, budeme mít na to jen měsíc a půl. Ale chtěli bychom to v létě vyřešit,“ ubezpečil Kovařík.

Klub zvažuje, na kterou z variant rekonstrukce plochy vsadí. „V případě výsevu se cena pohybuje mezi jedním a dvěma miliony korun, kdybychom nechali položit celý travnatý koberec, vyjde to násobně víc,“ porovnává Kovařík. „U výsevu je časový problém, tráva musí stihnout vyrůst, zato u koberce se může skoro druhý den hrát.“ Náklady by šly za teplickým klubem, neboť Stínadla jsou jeho majetkem.

V základní části 1. ligy se Teplice ukážou doma ještě šestkrát, z toho v únoru a zkraje března v horších klimatických podmínkách třikrát. Do jara vstoupí na Stínadlech proti olomoucké Sigmě o víkendu 15. a 16. února. Zatímco v soutěži se skláři musí popasovat s náročným terénem, v zimě využívají už od loňska nový umělý povrch. Platili si ho taky sami, v rozpočtu na něj museli najít zhruba 15 milionů korun.