Grigar v klubu výjimečných brankářů. Vychytal svou stou ligovou nulu

„Když se mi podařila vychytat 99. nula, přál jsem si, ať ta stovka přijde co nejdřív. Každý se mě na to ptal, ale mě to bylo jedno. V téhle době jsme potřebovali hlavně vyhrávat, jestli 2:1 nebo 4:0, to je šumák. Ale jsem rád, že to je za mnou, aspoň už s tím nikdo nebude otravovat,“ usmíval se Grigar.



Větší radost než ze sté nuly měl z přesvědčivé výhry v záchranářské bitvě s Příbramí. „Věděli jsme, že v Budějovicích i s Jabloncem jsme se fotbalově zvedli, ale výsledky nepřišly. Teď jsme předešlé výkony potvrdili jasnou výhrou a dobrým fotbalem,“ těší brankáře, jenž v Teplicích kroutí už svou 12. sezonu.

„Samotného mě překvapilo, že jsem tady takovou dobu vydržel. Jsem za to rád, prodloužil jsem tu smlouvu, nějakou nulu snad ještě přidám,“ věří.

Zájem o Grigara byl i z dalších klubů. „Pár lidí mi volalo, ale pro mě byla priorita Teplice, nikam jinam jsem jít nechtěl.“ Končit ani v 37 letech zdaleka nehodlá. „Druhým rokem jsem nejstarší v kabině, ale zatím se cítím dobře, nejsem nějak často zraněný. Myslím, že dokážu posoudit, jestli na to ještě mám. A zatím si myslím, že ano. Dokud to půjde, chci s fotbalem pokračovat,“ přeje si Grigar.

Na Stínadla přišel ze Sparty. V jejím dresu také vychytal svou vůbec první nulu v kariéře. „Bylo to v Opavě, v zimě na sněhu jsme vyhráli 1:0,“ vybavila si teplická opora. Nejvíc nul slavil ve žlutomodrém dresu. „Dařilo se mi vždy hlavně na Moravě, třeba v Ostravě.“ Tedy tam, odkud pochází.