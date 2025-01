Díky Spartě jsem hotový hráč. Z krize se dostane, říká teplická posila Večerka

„Bylo pro mě zásadní přijít do Sparty jako mladý hráč a vyrůstat tam v těch podmínkách, pod skvělými trenéry. Teď jsem připravený na ligu, stal jsem se lepším, hotovým hráčem,“ děkuje posila sklářů.

Přesvědčovat k přestupu na Stínadla ho dlouho nemuseli. „Teplice o mě stály a dávají tu šanci mladým. Je to menší klub, ale zakládá si na dobrém fotbale, je tu pěkný stadion, i diváci chodí,“ těší se na nové angažmá.

Na Letnou ho povolali v roce 2022 z Opavy, kde nastřádal 23 ligových startů, ve sparťanské konkurenci další nepřidal. „Letos jsem doufal, že se na hřiště dostanu, byl jsem i připravený na lavičce. Jenže ve Spartě byl konec podzimu těžší, tak jsem to bral, jak to je,“ neřeší minulost mládežnický reprezentant.

Možná by šance přišla, kdyby Sparta na podzim v lize i v Evropě tak netápala. „Atmosféra v kabině byla v pohodě, jen přišla krize po těch dvou letech, kdy se vyhrávalo. Ale myslím, že se z toho kluci v pohodě dostanou,“ predikuje jarní vzestup úřadujícího mistra.

Teplická posila Dalibor Večerka mluví s novináři.

Ï příprava s áčkem dala 186 centimetrů vysokému stoperovi hodně. „Tréninky tam jsou ve velké kvalitě, půlka hráčů z kádru jsou reprezentanti a také trenérský tým je skvělý. Byla to velká škola,“ říká vděčně.

Lehké to přitom neměl, když se jako 18letý bažant přistěhoval do Prahy. „Začátky byly trochu těžší,“ vzpomínal na dobu, kdy si poprvé musel poradit bez rodiny, „ale zvykl jsem si. “ Postupně vyrostl ve vůdce druholigového béčka, dostal kapitánskou pásku. „Trenér mě viděl jako lídra, myslím, že jsem to zvládl.“

Možná bude šéfovat i teplické obraně, kouč Zdenko Frťala rád sází na mladé hráče, pravidelně nasazuje Křičfalušiho s Labíkem (oba 20 let) či Harušťáka (22). Také 21letý Večerka má co nabídnout, jako levák má automaticky konkurenční výhodu. „Rychlostně jsem na tom také dobře, fyzicky jsem připravený. Zvládnu zahrát i na šestce, ale víc mi to sedí vzadu,“ charakterizuje se rodák z Žimrovic.

Teplice se o pevnou defenzivu opírají, to mu bude sedět. „Vycházet z obrany musíme, ale hlavně chceme hrát pěkný fotbal, který bude bavit fanoušky,“ přeje si Večerka.

Když v Teplicích dozraje, nemusí mít zavřenou ani cestu zpátky do Sparty.