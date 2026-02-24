Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

„Myšlenku dynamické fasády jsem přenesl do Teplic ze stadionu Athletica,“ prozradil architekt Jakub Kail z RotaGroup, hlavní tvůrce miliardové přestavby, který projektoval svůj první stadion v životě.
Na konci rekonstrukce budou konečně uzavřená Stínadla s těsnějším kontaktem s fanoušky, kruhová kabina áčka po vzoru Manchesteru City a možná i narovnaná východní tribuna, která je stejně jako hlavní netypicky uprostřed zlomená.
Kolik stadionů jste viděli, než jste se pustili do projektování?
Chtěli jsme se inspirovat i za hranicemi, navštívili jsme jich asi 10 až 15 v Německu, Rakousku, Španělsku i v Česku. Udělali jsme si takový mix. Máme handicap, že v tuzemsku se pohybujeme s kapacitou kolem 15 tisíc fanoušků, ale když vyrazíte do zahraničí, vidíte arény pro 30 až 50 tisíc lidí. Musíte na to tedy brát ohled.
Který stadion se vám očima architekta líbil nejvíc?
Bilbao, jeden z nejlepších stadionů, jaké jsem kdy viděl. Nejvíc mě fascinuje jeho zasazení do města. Není to izolovaný objekt na okraji, ale přirozená součást urbanistické struktury. Velmi silně tam funguje návaznost na předprostor, který slouží fanouškům jako místo setkávání před i po zápase. A architektonicky mě oslovila dynamická fasáda s možností barevného nasvícení. Stadion má jednu čistou, kompaktní hmotu, nic ji neruší. Vše je podřízeno funkčnosti, což je podle mě základ kvalitní architektury.
A co útroby stadionu?
I z vnitřního prostoru jsem měl velmi silný dojem. Stadion je uzavřený, kompaktní, a tím vytváří výbornou atmosféru. Působí moderně, jednoduše a nadčasově. A musím zmínit i klubové muzeum, které je opravdu výjimečně zpracované a skvěle pracuje s historií a identitou klubu. I my ho budeme na Stínadlech mít. Do návrhu v Teplicích jsem si přenesl především myšlenku dynamické fasády a důraz na kvalitní veřejný prostor před stadionem. Chceme, aby stadion nebyl jen místem zápasů, ale i přirozeným bodem setkávání.
Jak dlouho inspekce trvaly?
Třeba v Jeně se nám věnovali čtyři pět hodin, to bylo skvělé. Mohli jsme probrat všechny oblasti – ekonomiku, provoz, výstavbu, od nich jsme čerpali hodně. Setkali jsme se s lidmi, kteří byli u stavby a kteří jsou tam teď, když se aréna provozuje. Na jiných stadionech nás třeba provázel někdo, kdo u výstavby nebyl. V Rakousku jsme navštívili Linz, Salzburg, ve Španělsku zmíněné Bilbao a San Sebastian, v Česku Hradec Králové a Pardubice.
Už jste někdy stadion, třeba i menší, projektoval?
Stínadla jsou první, což pro mě představuje výzvu. A bavilo mě to moc. Já jako fotbalový fanoušek jsem i rád, že můžu na takovém projektu pracovat. Mám zkušenosti s velmi širokým spektrem staveb. Podílel jsem se na návrzích rodinných domů, rekonstrukcích historických budov, interiérech obchodních jednotek i administrativních budov, návrzích veřejných prostor, průmyslových stavbách i větších administrativních objektech. Právě tato různorodost mi pomáhá dívat se na stadion komplexně – nejen jako na sportovní stavbu, ale jako na funkční, ekonomicky udržitelný a urbanisticky přirozený projekt, který má i silný společenský rozměr.
Stínadla 2.0 jste představili rychle. Kolik času jste jimi strávili?
Pracujeme od dubna loňského roku. Než jsme to vymysleli do současné podoby, trvalo to asi do září. A to jen díky dobré spolupráci s FK Teplice a jeho majitelem Accolade, na dennodenní bázi jsme si vyměňovali názory, nápady, myšlenky.
Od čeho jste začali?
Od čtyř hlavních bodů. Prvním byla výstavba severní tribuny, která stadion uzavře pro lepší atmosféru. Teď je nízká, malá. Dnešní doba říká, že potřebujete klubové patro a skyboxy, to byl druhý bod. Dostat to do stávající hlavní tribuny by byl zázrak, navíc ekonomicky tak nákladný, že je lepší vystavět novou hlavní tribunu, už ne zlomenou, ale rovnou, která bude blíž k hřišti. Udělá to lepší atmosféru.
A další dva body?
Číslo tři – fanzóna, bezpečný prostor pro fanoušky a jejich setkávání. Zatím se mísí lidé s dopravou. Vznikne platforma na úrovni prvního nadzemního podlaží. Vstup na jižní a východní tribunu bude přes pohodlné široké schodiště zapuštěné ve stadionu, lidé už nebudou stát na schodech před turnikety. Prostor bude využitelný i pro kulturní a hudební akce. A čtvrtým bodem je fasáda, chtěli jsme jasně rozpoznatelnou, identifikační.
Jak jste na žlutý plášť přišli?
Jižní a východní fasáda zůstane zachována, takže jsme věděli, že nemůžeme použít těžké opláštění. Fasáda je odskočená, tvoří levitující prstenec, působí lehčím dojmem. Ideální materiál je textilní 3D membrána, váží přibližně půl kila na metr čtvereční a nepředstavuje problém. Trojúhelníky jsou v ní kvůli dynamičnosti, tvoří vlnu. Což evokuje to, co se doufám bude odehrávat na stadionu, tedy mexická vlna. Takže vzkaz pro fanoušky: mexická vlna musí vždy začínat v jihozápadním rohu, tedy od začátku fasády!
Který stadion vás inspiroval nasvícenou fasádou? Allianz Arena v Mnichově?
Nedá se to tak říct. Allianz Arena je celá uzavřená, působí jako jedna hmota. My k tomu došli tak, že zůstane stávající nosná konstrukce, a tu nemůžeme přetěžovat. Ani jsme nechtěli investovat do fasády, když se třeba pak rozhodne, že jižní tribuna půjde dolů. Jen by se vyhodily peníze.
Jak to funguje? Fasáda je nasvětlená zevnitř?
Přesně tak. Je víc variant, buď necháte svítit ochoz, nebo budou svítit světla shora a zespodu. Ještě tam máme z boku průzory, ne žluté, spíš šedivé barvy, pracovně tomu říkáme žábry. Uvidíme, jak to bude vypadat, až to celé nasvítíme. Zkusíme udělat jeden panel na stadionu, vyzkoušíme to, pak se rozhodneme.
Stadion má svítit žlutě a pro potřeby reprezentace červeně. Budou i další barvy?
Jsme v kontaktu s dodavateli osvětlení a textilní membrány. Zkusíme vymyslet, jak tu žlutou přesvítit. Myslím, že nějakou formou dosáhneme červené, jestli i jiné barvy, uvidíme. Ale sám si myslím, že dvě barvy by měly stačit. Režim FK Teplice a režim reprezentace, koncert. Světelná show se bude odehrávat uvnitř stadionu pomocí moderních technologií.
Když bude nový stadion obložený textilní membránou, nebude fasáda brzy špinavá nebo poškozená?
Navštívili jsme třeba stadion v Bratislavě, tam nám říkali, že to pomocí výškové plošiny myjí normálně vapkou a čistí. Ty pásy jsou třímetrové, napínané do hliníkové konstrukce, dá se to sundat. Kdyby došlo k poškození, jen zavoláte dodavatele, aby ten jeden pruh dodal. Dokáže to do tří týdnů.
Co bude na celé rekonstrukci nejnáročnější?
Výstavba na etapy. Během každé musíte přemýšlet, co všechno se musí zdemolovat, co všechno se musí zachovat z napojených inženýrských sítí. Musíte přemýšlet, abyste něco nepřerušili, abyste zachovali provoz.
Na co ještě si musíte dát pozor?
Na požárně bezpečnostní řešení. V Česku máme velice přísné normy. Než jsme došli k tomu, že celé řešení musíme postavit na tom, že uděláme simulaci evakuace, tak jsme se hrozně trápili, jak to tam dostat. Tady se bavíme o rekonstrukci, máte nějaké věci dané a ty musíte adaptovat na nové normy, vyhlášky. To vám často vytvoří překážky. Proto je těžké se stávajícím stavem něco udělat. Když přijdeme k jiným objektům, často jim rovnou řekneme, ať to celé rovnou zbourají. Rekonstrukce hlavní tribuny by byla tak nákladná, že se vyplatí postavit nová.
Půjde tedy stadion rekonstruovat tak, aby se na něm zároveň mohlo dál hrát?
Určitě to půjde, nebudeme se stěhovat do jiného města. Severní tribuna v současnosti není ani moc využívaná. Jsou tam světelné stožáry, obrazovka, zázemí policie, to se dá přesunout. Tato část se dá vybudovat, aniž velkým způsobem zasáhneme do stávajících prostor nebo ohrozili chod stadionu. Až bude hotová, z hlavní tribuny se tam tým dočasně přesune. Západní, tedy hlavní tribuna bude větší problém, ale i to dokážeme.
Nová Stínadla mají mít kapacitu 14 tisíc diváků, o tři tisíce méně než dosud, jak jste k tomu došli?
Vyšlo to tak. Největší kapacita je na západní a východní tribuně, ale my ze západní uděláme hlavní, kde budou moderní hospitality. A z pěti a půl tisíc zůstanou jen dva tisíce, to musí být znát. Zredukovalo se to automaticky, bude tam 37 skyboxů, v klubovém patře se můžou pořádat konference, módní přehlídky, plesy. A požárně bezpečnostní řešení nám také spoustu sedadel uzmulo.
Východní tribuna je nyní netypicky zlomená, narovnáte ji? U hlavní to vyřeší výstavba nové.
Rádi bychom ji narovnali, přispěje to k atmosféře, diváci budou blízko hřišti. Pro nás by to bylo ideální, ale zatím jsme se domluvili, že to necháme. Staví se na etapy, nevíme, co bude za tři roky. Když se pro to rozhodneme, nebude to pro nás představovat problém. Věřím, že prostory, které tam potřebujeme, tam dostaneme.
Proč je vůbec ta tribuna zlomená? Prý kvůli lepšímu výhledu?
Ani nevím. Divím se, já bych to takto nevyprojektoval, protože jste pokaždé trošku natočený. Lepší je být kolmo k hřišti a mít přímý výhled.
Říkal jste, že jste fanoušek fotbalu, prozradíte jakého klubu?
Radši si to nechám pro sebe, nebudu polarizovat. (smích) Ale taky jsem už opravdu velký fanoušek Teplic. Od doby, co znám všechny lidi ve vedení, musím říct, že je to perfektní prostředí. Spolupráce je skvělá, na denní bázi, není problém kdykoli zavolat, napsat, potkat se se sportovním úsekem. Jsem mile překvapený.
Šatna ligového áčka má být kruhová. Proč?
Byl to nápad Martina Kovaříka (ředitele teplického marketingu), ale i sportovního úseku. Má to třeba anglický Manchester City. Všichni hráči mají stejnou pozici, nikdo nesedí v koutě, v rohu.
Jak vy jste vnímal stadion na Stínadlech jako fanoušek?
Věděl jsem, že existuje a tvoří dominantu Teplic, je to velice zajímavý objekt. Jsem moc rád, že můžu pracovat na jeho modernizaci, a doufám, že bude dál dominantou města.
Jak jste bral zvláštnost teplického stadionu, kde jsou nyní tři tribuny vysoké a jedna nízká?
Možná tam při výstavbě měli nějaká geologická omezení. My jsme se shodli hned na začátku, že stadion chceme kvůli atmosféře uzavřít.
Stadiony na kopci působí jako katedrály, máte z profesního hlediska stejný pocit?
Ano, také mám takový pocit. Tady je to i o tom, že na Stínadlech je sportovišť hodně, je to takové sportovní centrum a doufám, že to tak bude i v budoucnu. A nebude to jen o sportu, chceme, aby aréna byla multifunkční a pořádaly se tu například koncerty.