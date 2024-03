Budoucí slávista Chaloupek v Edenu: sestřelený, vytleskaný, poražený, vděčný

„Dostal jsem na citlivá místa, nebyla to příjemná rána,“ oklepal se stoper sklářů. „Naštěstí nešlo o přímý zásah, takže jsem mohl utkání dohrát.“

Že se rychle vzmužil, to ocenila slávistická Tribuna sever potleskem. Od příští sezony už mu bude nakloněná nastálo, Chaloupek v zimě podepsal se sešívanými čtyřletý kontrakt. Během pikantního vzájemného zápasu svoji rozpolcenost nevnímal.

„Z mé stránky to hodnotit nechci. Jeli jsme sem jako tým, odjíždíme jako tým. Během utkání jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že budu hrát za Slavii. Snažím se být od začátku do konce koncentrovaný na svůj výkon. Tyhle myšlenky mě maximálně přepadnou v kabině po zápase,“ tvrdil na tiskové konferenci. „A jediný, s kým jsem ze Slavie prohodil pár slov, byl při cestě do tunelu po utkání Přéma Kovář,“ jmenoval manažera A-týmu.

Teplice, oslabené mimo jiné o hostující slávisty, v Edenu neměly nárok. Krásné Juráskovy rakety před přestávkou potrestaly hosty za pasivitu, domácí po první půli vládli 2:0.

„Ze začátku jsme se zbytečně zalekli, zatáhli jsme se a dostali jsme blbé dva góly. Zalézali jsme strašně hluboko a je škoda, že jsme nevystupovali dříve,“ želel jednadvacetiletý obránce.

SK Slavia Praha - FK Teplice, kapitán hostujících fotbalistů Štěpán Chaloupek přepadává přes Matěje Juráska.

Do druhé části vyběhli čerství Mareček, Beránek a Matyáš Vachoušek a hru sklářů povznesli. „Kdybychom se nebáli hrát jako ve druhém poločase, střetnutí by vypadalo jinak,“ odtušil Chaloupek. „Kluci byli živou vodou, přinesli nový život do zápasu. Byli jsme odvážnější, víc drželi balon.“

Nestačilo to, Slavia náskok zdvojnásobila. „Víme, že na silné soupeře umíme. A že když hrajeme, jak máme, můžeme se s nimi poprat. Mrzí mě, že to nedopadlo podle představ.“

Představy ovšem splnil nejpočetnější výjezd teplických příznivců nejméně za poslední dekádu. „Málokdy se stane, že se za vámi vydá pět šest autobusů fanoušků, tedy 300 lidí,“ žasl teplický sympaťák. „Na hřišti byli cítit, zvlášť v první půli, kdy nám řvali do zad. Neskutečné, jsme jim vděční!“

Od léta bude mít v zádech ještě početnější šik fanoušků. Slávistických.