Teplice myslí na posily. Vachoušek o nich jedná s Rosickým

„Kdyby byla naděje sáhnout si na útočníka kvalitativně do základní sestavy, bránit se nebudeme. Se Spartou jsme přes Tomáše Rosického v kontaktu, ale do dnešního dne nechtěla žádné hráče pouštět na hostování. Do 22. února, kdy končí přestupní období, je ještě čas,“ zůstává ve střehu Vachoušek.

I kdyby to ale nevyšlo, s kádrem jsou v Teplicích spokojeni. „Přišel útočník Kuchta, o kterého jsme usilovali. Je tu i nový záložník Bezdička. Kádr je úzký, ale silný,“ je přesvědčený kouč Stanislav Hejkal.

Vachoušek tvrdí: „Doplnili jsme to mládím, otevřeli jsme dveře od kabiny áčka odchovancům. A teď už záleží jen na nich, jak budou pracovat a zlepšovat se. Třeba Radosta a Knapík už to nějakým způsobem zvládají,“ líbí se Vachouškovi.

Hlavní úkol sklářů na jaře: nahradit opory stopera Krále a kanonýra Vaněčka. „Víc nám bude chybět Král, pro jeho variabilitu. Může hrát pravého i levého stopera, je rychlonohý, na Bohemce nám zaskočil i na pozici číslo 6 tak skvěle, že utkání obrátil ve výhru. Naopak Vaněček v závěru podzimu neodváděl adekvátní výkony, myslím, že už byl hlavou ve Skotsku,“ vypozoroval Hejkal. Vaněček posílil Hearts.

Úzký, ale silný kádr, to je teď filozofie Teplic, možná trochu riskantní. Hned v sobotní premiéře na Slavii budou mít problém sestavit ofenzivu, protože Jindráček doléčuje zranění a Trubač s Kuchtou nesmí proti své Slavii hrát.

„Nejsme klub, který bude na každé pozici držet tři čtyři hráče, to si nemůžeme dovolit. A ani to nechceme. Ale i tak je kádr složený tak, aby se nikdo nemohl uspokojit a všichni museli pracovat na sto procent. I lavička je dost silná na to, aby kluky ze základu držela v napětí,“ tvrdí Vachoušek.

Teplice jsou po podzimu osmé, zaútočí na poháry? „Je tam velká konkurence, týmy na naší úrovni jako Zlín, Boleslav či Liberec o to budou také chtít bojovat. Bude to těžký úkol,“ tuší Hejkal.