Trenér Jarošík: Sparta je spící medvěd. Přeju jí, aby se probudila

„Sparta je takový spící medvěd,“ tvrdí na klubovém webu Jarošík s ohledem na poslední tři remízy týmu z Letné – 1:1 hrála doma s Bohemians a v Jablonci, v minulém kole dokonce 0:0 doma se Zlínem.

Jarošík je bývalý sparťan, v rudém sbíral tituly. „Přeju jí, aby se probudila, hrála líp, chceme bojovat proti nejlepší Spartě,“ vyhlásil. „Utkání s ní je velká motivace. Jen velkými zápasy rosteme, můžeme v nich ukázat svoje maximum,“ nebojí se kouč.

Sází i na tradičně dobrou kulisu při partiích s českými velikány. „Na utkání se těším, ale nechci říct, že je to ten nejdůležitější zápas. Proti každému soupeři chci hrát dobře. Nastoupit proti Spartě, Plzni a Slavii je však vždy prestižní. Bude skvělá návštěva, snad jí předvedeme parádní výkon,“ přeje si Jarošík.

Klubový mluvčí Martin Kovařík podle předprodeje lístků odhaduje, že návštěva bude stejně jako na jaře atakovat deset tisíc diváků.

Sparta sice získala brankáře Matěje Kováře, ale bota ji tlačí spíš v ofenzivě. „Výstavba hry od gólmana funguje, defenziva nás drží, ale ve finální třetině to pro nás končí,“ řekl asistent trenéra Luboš Loučka pro Sparta TV. „Chybí nám agresivita ve vápně a něco, s čím nebude soupeř počítat. Narážečka, přečíslení, odvaha v souboji 1 na 1, střelba ze střední vzdálenosti. Prostě hlad dát gól.“

Loučka tuší, že Teplice budou zatažené: „I rozestavení pana Jarošíka nahrává tomu, že budou srovnaní vzadu a čekat na brejk. Chce to dát brzy gól a otevřít je. Pak by museli vsadit na strategii, co jim není vlastní.“

Zápas na Stínadlech vypukne v 19 hodin, klub spouští kvůli bezpečnosti nový kamerový systém. Bude k dispozici pro policii a ovládat se bude z velína na severní, malé tribuně.