Jak Teplice prokoukly Spartu. Frťala: Bod je událost, zažil jsem tu i šok 0:9

Minule proti Plzni jste ztratili remízu v osmé minutě nastavení, také na Spartě jste už párkrát nedotáhli dobře rozehraný zápas. Myslel jste na to, když vás domácí v závěru svírali?
Jako hráč Trnavy jsem tady prohrál 0:9, to byly jiné šoky, ale to víte, že máte v podvědomí i ta předešlá utkání, kdy jsme tady závěry nezvládali. Člověk na to myslí, ale musí věřit, že si bodík odvezete. A za ten bojovný výkon jsme si ho zasloužili.
Čím ještě?
Z naší strany bylo důležité, že se nám povedlo vstřelit dva góly na Spartě, to tady ne vždy vyjde. I když pak domácí měli tlak, kluci skákali do střel, měli jsme i kousek štěstí.
Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň
Dva góly jste inkasovali po standardkách, šlo tomu zabránit?
Je to o tom, jak kvalitně domácí standardky zahrávají, takže někdy je to nebránitelné. Mrzí nás, že jsme dostali gól na 2:2, ale pak jsme přečkali drtivý tlak, takže s bodem jsme maximálně spokojení.
Proti poslednímu zápasu s Plzní jste udělal tři změny, na lavičce zůstali útočník Kozák, záložník Trubač i obránce Audinis. Co vás k tomu vedlo?
Co se týká Kozáka, potřebovali jsme vpředu udržet míč, mít tam hráče, který by byl schopný s domácí stoperskou trojicí odvádět hlavičkové souboje. Trubač podal proti Plzni dobrý výkon, tam byly nějaké taktické záměry, abychom Spartu překvapili a byli jsme nečitelní. Místo Audinise jsme nasadili Dana Danihela, který měl těžký úkol uhlídat Haraslína a myslím, že se do žádné stoprocentní šance nedostal. Ale zodpovědně bránil celý tým.
Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili
A Denis Halinský k tomu přidal dvě gólové asistence.
Dlouhodobě podává nadstandardní výkony, dnes měl i přidanou hodnotu, byl u obou našich gólů, dokázal vyvézt míč do přečíslení. Určitě to byl jeho nejlepší výkon v Teplicích.
Příště vás čeká klíčový souboj s Ostravou, taky ohroženou. I na ni se dokážete vyhecovat stejně?
Snažím se hráčům dávat do hlav, že každé prvoligové utkání je velký zápas. S top týmy se nám opakovaně daří, ale v naší situaci musíme sbírat body všude.
Radosta: Sparta má za vytaženou obranou díru
Nečekaná bodová radost i díky Matěji Radostovi. Teplický záložník dokončil brejk a dostal skláře na Letné do senzačního vedení, z něhož se nakonec vyklubala nedělní ligová remíza 2:2. Velký zářez žluto-modrých v chrámu fotbalové Sparty, jejíž hru hosté prokoukli a využili toho. „V průběhu zápasu jsme registrovali, že po našem zisku míče je Sparta zranitelná vzadu, že hraje riskantně, že má obranu vysoko. Zkusili jsme ji nachytat míčem za ně,“ popsal Radosta, jak jeho tým přečetl herní kód rudých.
A po Halinského pasu je čtyřiadvacetiletý fotbalista skutečně nachytal. „Sparta má za hodně vytaženou obranou velkou díru. Denis míč skvěle vyvezl, dal mi ho a já běžel. Musel jsem už střílet, protože jsem na sobě cítil obránce.“
Z úhlu překonal Vindahla, Teplice vedly 2:1 a mohly si myslet i na tři body. „Ale i s jedním jsme spokojeni. Sparta nás enormně tlačila,“ uznal blonďatý pracant. „Smekám před všemi, kteří to poctivě odbránili a odběhali.“
Ovšem Teplice nehrály jen zanďoura, před jejich brejky museli být domácí pořád v pozoru. „Chtěli jsme být aktivní a odvážní, v první půli nám skvěle vycházel presink,“ mínil Radosta. „Atmosféru, jaká je na Letné, si všichni užíváme, z hráčů vymáčkne všechno. Už předchozí zápasy na Spartě jsme hráli dobře, dokázali jsme ji potrápit, teď to vyšlo i bodově.“
Na top trojku Teplice obvykle umějí. Na Slavii sice letos dostaly ve špatném entrée do sezony trojku, ale minule Plzni podlehli až gólem v poslední minutě a teď obrali Spartu.
„Tyhle zápasy jsou sváteční a specifické, motivace je větší, chcete se pokusit takovým týmům vyrovnat.“ V neděli se to povedlo.