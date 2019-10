Zatlačíme na stopery, burcuje teplický trenér Hejkal před Spartou

„I když je ve střední části jako my, pořád je to Sparta a má top hráče. Nejen kvůli tomu, že jsem tam působil, k ní přistupuji s obrovským respektem a pokorou,“ uvedl v klubové televizi teplický kouč Stanislav Hejkal. Jeho skláři se z posledního místa vyšvihli už na deváté, mají stejně bodů jako sedmá Sparta.

„Zápasy s Českými Budějovicemi nebo Bohemkou jsou pro nás daleko složitější na motivaci,“ tuší Hejkal, že hráči budou na Spartu nažhavení. „Sparta má technické hráče uprostřed, Kangu, Haška, Trávníka, může tam být i Mandjeck, vysoké útočníky a kreativní hráče na stranách,“ popsal Hejkal soupeře, který naposledy díky hattricku Kozáka zdemoloval Karvinou 4:0, ale předtím spíš vrávoral.

„Uspět můžeme poctivostí, zarputilostí, urputností, bojovností. Chceme udělat obrovský tlak na stopery,“ ví Hejkal o Achillově patě Sparty, která ideální stoperský tandem stále nenašla. Proti Karviné nulu pomohla udržet dvojice Hancko, Lischka.

Skláři se rozparádili, šestkrát v řadě neprohráli, útočník Jakub Mareš nasázel už šest gólů a vyhlásili ho Hráčem září. A na Spartu vyrukují i se stoperem Shejbalem, jehož vyloučení v Opavě disciplinárka označila za neoprávněné a zrušila mu automatickou stopku.

„Omilostnění Shejbala je pro nás důležité, ale některé klíčové hráče máme pořád pod bolístkami, třeba Jakuba Mareše, Žitného, Moulise. A dlouhodobě zranění jsou Ljevakovič, Jeřábek a Nazarov,“ vyjmenoval Hejkal.

„Zúžily se nám možnosti, jak zaskočit Spartu, vypadla nám vykartovaná levá noha – Petr Mareš. S ním býváme variabilnější. Nejsme úplně v komfortní situaci, ale teď máme 17 bodů, to je pro nás důležité.“

Teplice - Sparta Sledujte v neděli od 18.00 hodin online.

Reprezentační pauzu se kouč snažil využít nejprve k odpočinku, pak k tvrdému dvoufázovému tréninku. „Po Opavě jsme měli hodně bolístek, Kuba Mareš i Řezníček hrají fyzicky náročný fotbal, soubojový, to se musí projevit. Takže jsme se hlavně zaměřili na to, abychom je doléčili a dostali do hry. Ale zatím je to tak 50 na 50,“ přiznává kouč, jenž přestávku využil k rodinné návštěvě Karlštejna.

Teď se těší na vysokou návštěvu na Stínadlech, kde je výkop svátečního zápasu v neděli v 18 hodin. „Doufám, že přijde hodně lidí a nedopadne to jako ve druhém kole se Slavií, kdy tu bylo patnáct tisíc a my dostali pět gólů. Tak snad se to nebude opakovat.“

V bouřlivou kulisu věří i teplický záložník Tomáš Kučera. „Na Spartu mají lidi nutkání přijít, jsou tam asi zajímavější hráči, cizinci. Hodně diváků dojede z Prahy,“ míní.

Teplice vyhrály poslední vzájemný ligový zápas loni v prosinci na Spartě, předtím ale devětkrát za sebou nezvítězily. A Spartě se dlouhodobě daří i na Stínadlech, neprohrála tu od května 2014. Teď je možná dobrá příležitost to zlomit.

„Oni mají svých problémů dost, ale my se soustředíme na sebe. Dřív jsem to bral hodně prestižně, teď už jako normální ligový zápas, hraje se o tři body jako vždy. Když to přeženu, tak je jedno, jestli porazíte Spartu, nebo Karvinou. Ale člověk to možná někde vzadu v hlavě má, že je to jeden z nejslavnějších českých klubů. Proti Slavii, Plzni a Spartě se motivace hledá snáz,“ přiznává záložník Kučera. „Pro lidi je Sparta zajímavá, ale v naší přípravě na zápas se nic nemění.“

Teplice jsou rozjeté, poslední dva ligové duely vyhrály a neinkasovaly v nich, brankář Grigar je neprůstřelný už 225 minut. Útočník Jakub Mareš nastřílel v posledních čtyřech zápasech pět gólů. Protáhnou oba svoje série i proti Spartě?