Boříme se, změníme hru, naplánovali si v Teplicích před Slováckem

„Musíme přizpůsobit naši hru stavu hřiště, měkký terén nesvědčí kombinační hře. Věřím, že špatný vstup do jara zlomí dobrý výsledek, a aby přišel, musí nejdřív přijít bojovnost,“ velí Hejkal.

Teplice vs. Slovácko Online reportáž v neděli v 15 hodin

Skláři první dva zápasy jara s Olomoucí a v Karviné projeli kvůli třem inkasovaným gólům za poločas, třetí duel s Libercem odložil příval sněhu s deštěm. Hrát nešlo.

„Začátkem týdne trénujeme na umělém hřišti, kde je fotbal jiný sport, pak přecházíme na trávník, kde se boříme po kotníky do bahna. Což je změna pohybu, čili velký rozdíl,“ vykresluje Hejkal.

Trávník na Stínadlech je zbědovaný. „Vypadá žalostně. Pro obě mužstva je to stejné, takže se nechci vymlouvat. Ale když vidím ostatní stadiony, České Budějovice, Slovácko, Sparta, tam se dá hrát fotbal, tady je to horší a horší. Vedení s tím bude něco dělat, ale až k létu. A my potřebujeme bodovat teď v neděli i ve středeční dohrávce s Libercem,“ tvrdí kouč v klubové televizi. „Minulý týden jsme v tréninku přitvrdili, protože nás teď čekají tři zápasy v rychlém sledu.“

Kvůli odloženému utkání se ztenčil náskok Teplic před baráží, už je pouze tříbodový. Útěk z ohrožené zóny může začít v neděli, jenže Slovácko je letos top soupeř. Je páté a dere se na pohárové příčky.

„Potřebujeme výhru, body, dát víc než jeden gól. Ale Slovácko ze čtyř zápasů na jaře dostalo jeden ze standardky. Stojí na pevných nohách, co se týče obrany, musíme se tam dostat,“ přeje si Hejkal. „Sice vypadli z poháru, ale nevěřím, že by měli hlavy dole. Vždyť porazili i Slavii. Slíbím divákům, že my chceme být tvrdý protivník!“

Celek z Uherského Hradiště postrádá kouče Martina Svědíka, na lavičku nesmí kvůli čtyřem žlutým kartám, nahradí ho asistent Jan Palinek. Skláři nemají potrestané Marečka a Jakuba Mareše, zraněného Vyhnala a nejistý je start Kodeše. Zápas s výkopem v 15 hodin jako hlavní povede rozhodčí Rejžek.