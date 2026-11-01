O Trmalově zlomeném prokletí i teplickém poznání: Jak důležité je míti Pulkraba

„Kluci za to ode mě dostanou občerstvení do kabiny,“ budou fotbaloví skláři mlsat na Trmalův účet díky vítězství 3:1. „Venku jsem Slovácko ještě neporazil, to je moje premiéra. Konečně!“
Z mateřských Tasovic a Znojma se Trmal dostal do mládeže Slovácka, které mu v říjnu 2018 dalo poprvé čuchnout k lize. Parádní výkony ho katapultovaly do Portugalska, po návratu do tuzemska však jako host dlouho nebyl v Uherském Hradišti prorokem.
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Před třemi lety, to ještě chytal za Mladou Boleslav, ho vyškolil Jan Kalabiška – schoval se za rozehrávajícího Trmala, vypíchl mu míč a zakončil. Srovnal na konečných 2:2.
A loni další bota. Teplice vedly, v závěru přišla slabá hlavička Kvasiny, Trmal si míč ztlumil na prsou a od země se odrazil za čáru pod jeho nohama. Gól připsali brankářovi jako vlastní, Slovácko skóre dorovnalo a nakonec ještě vyhrálo 2:1.
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„Párkrát jsme tady už hrál, říkal jsem si, že mám vyhráno, nakonec se to otočilo,“ ušklíbl se. „Dnes jsem se koncentroval do poslední chvíle, protože vím, jak to tady chodí.“
A s Teplicemi slavil navzdory spršce střel, které Slovácko vyslalo. Statistici jich napočítali 34, to je vysoce nadprůměrné číslo. Teplice vystřelily jen osmkrát.
„V předchozích zápasech jsme měli dobrý herní projev, ale nezískali jsme tři body. Teď se uzdravil Pulky,“ myslel 196 cm vysoký Trmal útočníka Matěje Pulkraba, „a rozhodl. Měl gól a asistenci, byl platný i do defenzivní práce, odběhal to skvěle. Nejen on, všichni jsme šli tvrdě za vítězstvím. I když jsme celou dobu jen bránili, pečlivě a trpělivě jsme si počkali na šanci.“
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Trmal byl v jednom kole, ale nestěžoval si. „Jsem rád v permanenci. Bylo toho strašně moc. Plno závarů, obdržený gól, který odvolali, tyčky, břevno, kluci mi pomohli, že dvakrát vykopávali míč z brankové čáry. Zároveň mě to i trefovalo,“ shrnul hektiku, kterou Teplice ustály. „Od nás lekce z produktivity.“
A tak je tým osmadvacetiletého brankáře zpátky ve skupině o titul. „Jsem strašně rád za kluky, že jsme to dnes zvládli a konečně máme tři body.“ I díky tomu, že Trmal zlomil slovácké prokletí.
Pulkrab je zpět, s ním efektivita. Na gól potřeboval osm minut
Jak důležité je míti Pulkraba! V posledních třech ligových zápasech vypálily fotbalové Teplice 67 ran a daly jediný gól, na Slovácku jim stačilo osm střel na tři zásahy. Efektivita je zpátky s Matějem Pulkrabem, uzdravený útočník potřeboval na svoji čtvrtou trefu v sezoně jen osm minut a zadělal na výhru sklářů 3:1.
„Všichni viděli, kolik soubojů Matěj vyhrál, kolik toho naběhal. Dal gól, měl i další šanci. Jsme strašně rádi, že je zdravý,“ odfoukl si teplický kouč Zdenko Frťala.
Pulkrab naposledy nastoupil koncem září v Hradci Králové a Teplice i díky jeho zásahu slavily výhru 2:0. Jeho odchod na marodku odstartoval temné období sklářů, ze tří zápasů vytěžili jediný bod a jediný gól. „Nemáme Haalandy, nemáme tyto typy hráčů. Nejen my, ale ani celá liga,“ dával trenér za příklad norského fotbalového zabijáka po minulé domácí bezbrankové remíze s Artisem Brno.
Zatímco v předchozích třech zápasech to byly Teplice, které zasypávaly soupeře desítkami ran a doplácely na bídnou produktivitu, na Slovácku se situace otočila. Domácí přestříleli hosty 34:8, přesto zůstali bez bodu.
„Jsme si vědomi, že jsme měli blíž k bodovému zisku v předešlých utkáních, ale výhru si paradoxně odvážíme teď, i když náš výkon nebyl ideální,“ viděl Frťala.
Kromě Pulkraba se prosadil i reprezentant Matěj Radosta, domácí Michal Trávník sice před poločasem snížil, ale Matej Riznič po obrátce rozhodl zápas. „Kdyby Slovácko srovnalo na 2:2, tak bychom asi měli ještě větší problémy. Jako pozitivum vidím z naší strany obětavost, tři body jsou pro nás nádherné. Domácí nás přehráli, ale na zásluhy se fotbal nehraje.“
Sklářům pomohl také skvělý výkon brankáře Matouše Trmala, který na Slovácku do velkého fotbalu vstupoval. „Byl to pro něj těžký zápas, ale pochválit musím všechny. Možná jsem v hodnocení kritický, musím však říct, že všichni hráči včetně střídajících se přičinili o to, že jsme nedostali kontaktní gól. Stálo při nás i štěstí, neříkám to často, ale dnes určitě,“ uznal Frťala.
Vítězství vystřelilo Teplice do první ligové šestky, příště na Stínadlech vyzvou Pardubice.