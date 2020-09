Teplice na nule, přijdou posily? Zareagujeme, nebudeme spát, slibuje Hejkal

„Teď jsme v tabulce pravdy na nule, ale jedeme na Slavii a máme doma Baník. Myslím, že jsme pohrdli obrovskou šancí mužstvo posunout výš, to mě mrzí,“ smutnil teplický trenér Stanislav Hejkal.

Po 1. poločase byl smutný i z výkonu svého týmu. „Na začátku bylo Slovácko silnější na míči, tahalo za delší konec. Nicméně šance jsme nějak přečkali. Utkání se lámalo v 60. minutě, my vyloženou šanci Marešem nedali, ale vzápětí jsme dostali gól. Kdybychom vedli 1:0, dopadlo by to jinak,“ míní Hejkal.

Mareš zahozenou tutovku odnesl střídáním, kouč měl ke kapitánovi i další výhrady. „Čekal jsem od něj víc. Chtěl jsem, aby on a Řezňa (Řezníček) udrželi v útoku balony. Potřeboval jsem od nich pomoc, aby k nim došla záloha, nakonec Kuba neproměnil šanci a my vzápětí inkasovali. Potřeboval jsem něco změnit,“ vysvětloval trenér.

Teplice už dvě kola neskórovaly, předešlou porážku 1:2 v Ďolíčku zmírnil vlastní gól Pardubic. „Celkově od nás čekám víc. Na to, jaké máme hráče vepředu i v záloze, bychom si měli poradit jinak,“ uznává kouč.

„Měli jsme výborný vstup do soutěže, jestli pak v týdnu před Pardubicemi přišlo uspokojení... a teď se nám to vrací. Třeba tím, že můžeme dát gól a místo toho ho dostaneme. S Pardubicemi jsme mohli vyrovnat v poslední minutě, Trubač šel sám na bránu. Dnes zase Žitný mohl vyrovnat, nedal. A je z toho další prohra,“ štve kouče.

Teplice zatím nedokážou soupeřům vnutit svůj styl hry jako na konci jara. „Útok nepodrží balon, trápíme se s formou halfbeků, potřebovali bychom pomoc ze stran. Moulis se snažil, ale čekám od něj víc, Lojza Hyčka měl zlomený nos a musel střídat, Radosta do toho nevstoupil úplně šťastně. Ve středu hřiště Kučera hrál velmi dobře, Trubač a Žitný ne špatně, ale beru je za rozdílové hráče, takže už musí přidat i nějaký nadstandard,“ vyzývá Hejkal.

Už do páteční bitvy na Slavii bude moct kouč nasadit uzdraveného útočníka Kozáka, možná dojde i na posílení kádru. Teplice jednají s 20letým talentem Matějem Polidarem ze Sparty. „Jsme s ním v kontaktu, máme tu nějaké hráče na zkoušku. Musíme nějak reagovat, nebudeme spát. Vidíme, že to je potřeba. Chceme někoho přivést, ale ne zběsile za každou cenu.“