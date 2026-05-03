Hrajeme si s ohněm, štve Frťalu. Skuhravý hráčům Slovácka zakázal sledovat tabulku

  17:58
Série fotbalových Teplic bez výhry v první lize narostla už na deset zápasů. V úvodním duelu nadstavbové skupiny o záchranu skláři doma jen remizovali se Slováckem 1:1 a od baráže je dělí šest bodů. „Je to hodně nepříjemná situace. Měli jsme už dost šancí, abychom závěr ligy měli klidnější, ale zahráváme si s ohněm,“ štve teplického trenéra Zdenka Frťalu.
Vlastimil Daníček ze Slovácka (vlevo) a Matyáš Kozák z Teplic

Vlastimil Daníček ze Slovácka (vlevo) a Matyáš Kozák z Teplic | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Marečka.
Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.
Daniel Mareček slaví gól teplický gól proti Slovácku.
Z teplického gólu se radují Daniel Mareček a Tomáš Zlatohlávek (vpravo).
Před zápasem se Slováckem vzal svůj tým na krátký kemp do Blšan, aby si s hráči vyříkal dlouhou šňůru bez vítězství a připravil je na klíčovou bitvu, ale ani to nezabralo. „Rozebíráme to ze všech stran. Možná je to v hlavě, možná je to strach, i když máme pořád odstup od barážových míst a sestupu. Ale odvaha tam asi hraje největší roli,“ viděl kouč.

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Přitom Teplice šly v první půli do vedení zásluhou specialisty na Slovácko Daniela Marečka. Proti svému bývalému týmu nastoupil podeváté a dal mu už sedmý gól! Jenže hlavně ve druhém dějství hráli domácí pasivně a střídající Koscelník vyrovnal. „Přestali jsme být aktivní ve středu hřiště, kde má soupeř kvalitu. Ztratili jsme šťávu a sílu. Přežili jsme tři šance, pak jsme inkasovali lacinou branku. Bod musíme určitě přijmout,“ uznal Frťala.

Není to poprvé, kdy Teplice ztratily dobře rozehraný duel kvůli pasivitě. „Začíná to rozehrávkou stoperů, skoro všechny míče, které od nich jdou, nemají adresáta. Věřil jsem, že naše středová trojka bude kvalitnější, že tam získáme pár míčů a vytvoříme si tím nějaké gólové situace. Možná v první půl jsme měli dvě tři, ale ve druhé jsme byli už úplně jaloví,“ vyčítal kouč. Teplice zůstaly třinácté, na poslední Duklu i předposlední Baník mají sedmibodový náskok. Slovácko poskočilo na čtrnáctou pozici a od sklářů ho dělí šest bodů.

„Kluci mají bezvýznamné plus za to, jak k takhle dynamickému, nebezpečnému a smrtelnému zápasu přistoupili. Měli jsme nůž na krku, přesto jsme tady ovládali hru a hlavně druhá půle už byla jen o nás. Získali jsme důležitý bod, jen jeden proto, že jsme nedokázali dát víc gólů. Ale s tím dokážu žít,“ bral remízu i kouč Slovácka Roman Skuhravý. V Teplicích hosté bodovali po pěti porážkách v řadě. „Mám k tomu bodu pokoru, po těch nevýsledcích jsem viděl zlepšenou hru. Teď se musíme připravit na domácí bitvu s Duklou a být ještě lepší,“ velí.

Před partií v Teplicích Slovácku nahrály výsledky soupeřů ze dna, Ostrava doma jen remizovala s Mladou Boleslaví 0:0, Dukla padla ve Zlíně 1:2. A Skuhravý přiznal, že jeho tým mohlo na Stínadlech ovlivnit, že nebyl v bezprostředním ohrožení. „Vím, že hráči takhle idiotsky přemýšlí. Máme sedm příležitostí, jak se odpálit ze dna, místo toho řešíme tyhle věci. Už jsme mohli být dávno jinde,“ štve Skuhravého.

Hráčům zakázal koukat na tabulku. „Úplně tyhle věci odstřihávám. Jestli jsme šestnáctí, osmnáctí, jestli ještě máme šanci. Chci, aby hráči převzali odpovědnost za za sebe. Když sestoupíme, ostatní budou lepší, v pořádku, jdeme pryč. Ale nesmíme pořád o něčem přemýšlet. Moje babička by řekla: Kdo přemýšlí, h...o ví.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
