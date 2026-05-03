Hrajeme si s ohněm, štve Frťalu. Skuhravý hráčům Slovácka zakázal sledovat tabulku

Před zápasem se Slováckem vzal svůj tým na krátký kemp do Blšan, aby si s hráči vyříkal dlouhou šňůru bez vítězství a připravil je na klíčovou bitvu, ale ani to nezabralo. „Rozebíráme to ze všech stran. Možná je to v hlavě, možná je to strach, i když máme pořád odstup od barážových míst a sestupu. Ale odvaha tam asi hraje největší roli,“ viděl kouč.
Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník
Přitom Teplice šly v první půli do vedení zásluhou specialisty na Slovácko Daniela Marečka. Proti svému bývalému týmu nastoupil podeváté a dal mu už sedmý gól! Jenže hlavně ve druhém dějství hráli domácí pasivně a střídající Koscelník vyrovnal. „Přestali jsme být aktivní ve středu hřiště, kde má soupeř kvalitu. Ztratili jsme šťávu a sílu. Přežili jsme tři šance, pak jsme inkasovali lacinou branku. Bod musíme určitě přijmout,“ uznal Frťala.
Není to poprvé, kdy Teplice ztratily dobře rozehraný duel kvůli pasivitě. „Začíná to rozehrávkou stoperů, skoro všechny míče, které od nich jdou, nemají adresáta. Věřil jsem, že naše středová trojka bude kvalitnější, že tam získáme pár míčů a vytvoříme si tím nějaké gólové situace. Možná v první půl jsme měli dvě tři, ale ve druhé jsme byli už úplně jaloví,“ vyčítal kouč. Teplice zůstaly třinácté, na poslední Duklu i předposlední Baník mají sedmibodový náskok. Slovácko poskočilo na čtrnáctou pozici a od sklářů ho dělí šest bodů.
„Kluci mají bezvýznamné plus za to, jak k takhle dynamickému, nebezpečnému a smrtelnému zápasu přistoupili. Měli jsme nůž na krku, přesto jsme tady ovládali hru a hlavně druhá půle už byla jen o nás. Získali jsme důležitý bod, jen jeden proto, že jsme nedokázali dát víc gólů. Ale s tím dokážu žít,“ bral remízu i kouč Slovácka Roman Skuhravý. V Teplicích hosté bodovali po pěti porážkách v řadě. „Mám k tomu bodu pokoru, po těch nevýsledcích jsem viděl zlepšenou hru. Teď se musíme připravit na domácí bitvu s Duklou a být ještě lepší,“ velí.
Před partií v Teplicích Slovácku nahrály výsledky soupeřů ze dna, Ostrava doma jen remizovala s Mladou Boleslaví 0:0, Dukla padla ve Zlíně 1:2. A Skuhravý přiznal, že jeho tým mohlo na Stínadlech ovlivnit, že nebyl v bezprostředním ohrožení. „Vím, že hráči takhle idiotsky přemýšlí. Máme sedm příležitostí, jak se odpálit ze dna, místo toho řešíme tyhle věci. Už jsme mohli být dávno jinde,“ štve Skuhravého.
Hráčům zakázal koukat na tabulku. „Úplně tyhle věci odstřihávám. Jestli jsme šestnáctí, osmnáctí, jestli ještě máme šanci. Chci, aby hráči převzali odpovědnost za za sebe. Když sestoupíme, ostatní budou lepší, v pořádku, jdeme pryč. Ale nesmíme pořád o něčem přemýšlet. Moje babička by řekla: Kdo přemýšlí, h...o ví.“