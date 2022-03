Teplické probuzení ze sna: první ligový krach a gólové sucho

„Kolem vápna jsme všelijací“ Gólový půst se natáhl už na víc než čtyři hodiny, k tomu první jarní porážka. Nálada fotbalových Teplic se zase zhoršila. „V pondělí musíme zápas probrat a v úterý ho hodit za hlavu. Jedeme dál,“ burcoval záložník Daniel Trubač po včerejším domácím ligovém zakopnutí 0:1 se Slováckem. Proč už nedáváte góly?

Nevím. Sám jsem byl hlavně v 1. půli rozčarovaný, že jsme se do situací před vápnem příliš nedostali, nedokázali jsme si moc vyhovět. Chyběla nám lepší součinnost. Už minule v Olomouci jsme byli kolem vápna všelijací. Dneska bylo 70 minut podobných, pak jsem cítil, že nám chybí kousek, abychom gól dotlačili. Co mohlo za první jarní porážku?

Slovácko bylo výborné, živé, rychlé, hodně důrazné. Ve středu pole vyhrávalo osobní souboje. My hráli něco jiného, než chceme, nebyla to naše kombinační hra. Těžký terén tomu nesvědčil. Zápas se dostal do fáze, kdy byl míč víc ve vzduchu, což pro nás není ideální. Jak moc vám vedle sebe chyběl další špílmachr Fortelný, který nehrál kvůli trestu za žluté karty?

On chybí určitě, o tom se nemusíme bavit, je hodně fotbalový. Ale nikdy nevíte, jak vám utkání sedne, zrovna Slovácko bylo velmi důrazné a bojovné. Zápas byl hodně jiný, kluci ho odehráli výborně. V závěru jsme měli závary. Co s vámi porážka udělá?

Není příjemná, zvlášť když vidíte tabulku. My se teď musíme koukat na sebe, ne na ostatní.