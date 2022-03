Teplický Jarošík: Pět let jsme spali, nejde teď pokaždé hrát excelentně

Skláři pod Jarošíkovým velením procitli. Na jaře neprohráli, ze čtyř zápasů tři vyhráli a vymanili se z barážových mantinelů. Šťastně ubráněná bezbranková remíza na půdě Sigmy ovšem i exreprezentanta upozornila, že proměna ještě není dokončená. „Šlo o varování, že všichni musíme kopnout do vrtule a zamakat,“ zahlásil na klubovém webu.

Ovšem bodovat v zápasech, kdy se nedaří, to bývalý sparťan Jarošík kvituje. „Říkal jsem si, že i když to není ono, neprohráváme. Tak to kdysi mívala třeba pražská Sparta, která nehrála dobře, ale vyhrávala.“

Po olomoucké odchylce chtějí žlutomodří navázat na zlepšenou formu. S Plzní jsou zatím týmem jara. A před Slováckem se neklepou. „Není to Slovácko, co bylo na podzim. To mělo excelentní formu, hrálo výborně, bylo černým koněm ligy. Na jaře mu to tolik nešlape, tak doufám, že toho využijeme,“ burcuje Jarošík své mužstvo.

„Bude to pro nás další důležitý zápas a klíč k posunu. Teď se bude lámat chleba, tabulka se srovnala. Bude se hrát o každý bod. Doma to musí být lepší než minule v Olomouci.“

Teplice vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 15 hodin

Nebývalá teplická euforie by konečně mohla nalákat i diváky na Stínadla, zvlášť když skončila covidová omezení. „Čím víc fanoušků přijde, tím lépe. Doufám, že budeme předvádět zlepšený fotbal, a věřím, že nám k tomu pomůžou.“

Zápas vypukne v neděli v 15 hodin, Teplice jsou dvanácté, páté Slovácko má dvakrát víc bodů. „Máme starosti se složením defenzivy, ale musíme se s absencí stoperů vypořádat,“ tvrdí Jan Palinek, asistent Slovácka. „Teplice hrají výborně kombinačně, umí se dostat z presu a nebezpečně zaútočit. Ale nás povzbudil obrat s Mladou Boleslaví.“