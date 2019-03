Odstřihnout Slovácko od desítky. Takový je teplický plán

„Ten zápas musíme zvládnout. Pokud Slovácko vyhraje, dotáhne se na nás, když uspějeme my, můžeme mu výrazně odskočit. Víme, o co jde, bude to bitva,“ čeká těžký souboj teplický asistent Pavel Drsek.

Teplice půjdou do zápasu dobře naladěné, sebevědomí jim zvýšila předešlá domácí výhra 2:1 nad mistrovskou Plzní. „Kluci mají zvýšené sebevědomí, je to vidět na hrách při tréninku. Dovolí si věci, které by si nedovolili, kdybychom měli třeba o 10 bodů méně. Ale důležité bude, aby si to dovolili i v zápase,“ nabádal na klubovém webu Drsek.

Během reprezentační pauzy tepličtí trenéři zvýšili intenzitu tréninků. „Víme, že do konce ligy už žádná pauze nebude, proto jsme se zaměřili na dotrénování hráčů. Teď přijde období, kdy toho těžšího tréninku moc nebude, máme tam v týdnu pohár se Spartou a celkově bude méně prostoru na získávání fyzické kondice,“ vysvětluje Drsek.

Teplice - Slovácko Sledujte od 15.00 online.

Co vymyslí trenéři na Slovácko? „Po tom, co tam přišel trenér Svědík, se prezentují odlišným fotbalem než před tím. Je těžké se k nim dostat, jsou konsolidovaní, chtějí hrát rychle nahoru, brzy jdou do zakončení. Musíme si dávat pozor na jejich přechodovou fázi.“

Slovácko už tři kola nevyhrálo, ale ani neprohrálo, poslední dobou sbírá remízy. „Ale nemyslím, že by je to nějak poznamenalo. Pod trenérem Svědíkem získali už dost bodů, sebevědomí budou mít. Jedou ven, chtějí něco uhrát, ale to my také.“

Slovácko stejně jako Teplice touží proniknout do první desítky, aby se vyhnulo bojům o záchranu a zahrálo si v nadstavbové skupině o 7. až 10. místo o Evropskou ligu. „Teplice budou po výhře nad Plzní určitě v dobrém rozpoložení, ale ta reprezentační pauza je mohla trochu přibrzdit. Snad se na ně dobře připravíme a vyhrajeme tam,“ věřil na klubovém webu brankář Slovácka Matouš Trmal. Start duelu je v 15 hodin.