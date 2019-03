Slovácko čeká klíčový zápas o elitní desítku: Snad využijeme brejky

„Jedeme do Teplic s vědomím toho, že jsme třikrát za sebou remizovali a rádi bychom byli úspěšnější. Z našeho pohledu boje o desáté místo to je velmi důležité utkání,“ uvedl asistent slováckého kouče Michal Šmarda. „Teplice jsou doma ale velmi silné, vždyť porazily i Plzeň, hrají týmově. My se musíme vyvarovat chyb v defenzivě a využít brejkové situace.“

Slovácko při všech třech nerozhodných výsledcích proti Mladé Boleslavi, v Opavě i s Jabloncem sahalo po vítězství.

„Nemyslím, že by je to nějak poznamenalo. Pod trenérem Svědíkem získali už dost bodů, sebevědomí budou mít. Jedou ven, chtějí něco uhrát, ale to my také,“ uvažuje teplický asistent Pavel Drsek. „Ten zápas musíme zvládnout. Pokud Slovácko vyhraje, dotáhne se na nás, když uspějeme my, můžeme mu výrazně odskočit. Víme, o co jde, bude to bitva.“

Teplice - Slovácko Sledujte od 15.00 online.

Tepličtí i slováčtí trenéři v reprezentační pauze zvýšili intenzitu tréninků. „Máme za sebou klasickou reprezentační pauzu, kterou jsme využili k potrénování fyzičky a testům i k doléčení některých marodů,“ poznamenal Šmarda.

V nominaci na dnešní zápas by po zranění už měl být i útočník Haris Harba. Po disciplinárním trestu se vrací záložník Dominik Janošek.