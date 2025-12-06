Chance Liga 2025/2026

Když loni na podzim kouč Zdenko Frťala pustil svým fotbalistům záběry ze slavné výhry Teplic nad Slavií 3:1 z roku 1999, která znamenala historické stříbro v lize, nažhavil je tím k vítězství nad mistrem 1:0. Připomínkou památné bitvy zkusil tým motivovat i letos, ale podruhé už to nezabralo. „Do poslední sekundy jsme drželi Slavii v napětí. Jediné, co tomu chybělo, byla vyrovnávací branka,“ litoval Frťala po páteční porážce 1:2.
Loni motivace teplickým zápasem století zabrala, na podzim jste jako jediní v lize Slavii porazili. Proto jste slavnou bitvu znovu připomínal?
V přípravě jsme vytáhli nejtěžší kalibry. Připomněli jsme rok 99, ukazovali jsme situace ze zápasu Slavie s Arsenalem (0:3) v Lize mistrů. Hledali jsme klíč a cesty, jak uspět. Kdybychom dali první gól my, Slavia by s námi měla ještě větší problémy.

Jenže jste inkasovali dvakrát vy.
Stavidla zápasu ty dva góly otevřely. My jsme pak našli odvahu, dali jsme branku a až do poslední sekundy jsme drželi Slavii v napětí. I atmosféra byla výborná, jen škoda, že jsme naše fanoušky nepotěšili aspoň bodem.

Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili

Ve druhé půli se kopala penalta, padly tři góly, byly tam čtyři bloky střídání, ale nastavily se jen tři minuty. Odpovídalo to?
Neumím tyto věci vyhodnotit. Nechci si stěžovat na pravidla ani na nic jiného. Střídání bylo hodně, každou další nastavenou minutu bychom uvítali. Ale nemám šanci to ovlivnit.

Slavia před zápasem s Teplicemi rozhodla, že proti ní už nebudou smět nastupovat hráči, kteří hostují v jiných klubech. Od kdy jste věděl, že nebudete moci využít stopera Halinského?
Byly kolem toho nějaké diskuse, ale v týdnu bylo definitivní, že nemůže nastoupit.

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

V utkání se vám brzy zranili stoper Takács i záložník Krejčí, v poločase šel ze hřiště i Auta. Jak to nabouralo vaše plány?
Byla to atypická situace, ale celkem jsme to ustáli. Takács i Krejčí mají natržené svaly a do podzimu už nezasáhnou, u Johnyho Auty jsem měl obavu, aby dohrál, protože už měl žlutou kartu.

Místo Takácse jste poslal do hry Jakubka, který hrál první a poslední ligový zápas v srpnu v Karviné. Jak obstál po tak dlouhé době?
V tréninku je stoprocentní, je to kapitán slovenské jednadvacítky, ale naše obrana se stabilizovala, nebyl důvod do toho sahat. Teď si šanci zasloužil, ukázal, že to je konstruktivní hráč, měl výborné rozehrávky. Nemůže klesat na mysli, musí být nastavený, že šanci určitě znovu dostane. A této se zhostil dobře, byť dlouho nehrál.

Teplický stoper Takács musel kvůli zranění střídat už v prvním poločase.

Dorazilo necelých 8 tisíc diváků, nečekal jste vyšší návštěvu?
Kdyby nebylo Mikuláše, přišlo by 10 tisíc. Ale i tahle návštěva je pěkná, lidi si zápas užívali.

Teplice se na podzim opírají o Michala Bílka, jako defenzivní záložník je nejlepším střelcem týmu, teď dokázal hodně znepříjemnit zápas i reprezentantovi Lukášovi Provodovi.
Upřímně, jsme až překvapení, jaké výkony předvádí. Jak na sebe bere odpovědnost, ať jsou to pokutové kopy, standardky. Se Slavií patřil k nejlepším hráčům zápasu.

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Smlouva mu končí v létě, nová se řeší. V jaké je to fázi?
Budeme ho muset podepsat co nejdřív. Jestli dá v posledním zápase pár gólů, tak to bude asi složitější (úsměv). Přišel z Opavy, začínal jako střídající hráč, ale přístupem a pozitivní náladou se postupně vypracoval. Jsem rád, že ho fotbal baví, dá se na něj dívat. A tím bych tu chválu uzavřel, jsem v tom opatrný. Ale budeme rádi, když se s ním domluvíme.

Je z něj už i kapitán týmu, je to pro vás ten pravý týmový lídr?
On si tu pozici vybudoval sám. Je to hráč, který je schopen hrát na více pozicích – krajního záložníka, v přípravě hrával i stopera, teď se usadil jako šestka. Má týmu co dát, pár let kariéry ho ještě čeká.

Podzim zakončíte domácím duelem s posledním Slováckem. Jaký bude?
Po příchodu trenéra Romana Skuhravého se změnila jejich tvář. Už minule na Slavii tým ožil. Už to není to Slovácko, co bylo před Romanem. Ale my se budeme chtít s našimi diváky rozloučit vítězstvím.

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

