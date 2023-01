Další senegalský útočník v Teplicích. Slavia tam posílá Babacara Syho

„Hledali jsme hráče, který by nám měl pomoct do ofenzivy. Nejlépe, aby dokázal hrát na jednom a více postech. A on může nastupovat zkraje i pod hrotem, nakonec také jako útočník, když se bude hrát na dva,“ osvětlil teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „A když se naskytla možnost ho získat, šli jsme do toho.“

Babacara Syho angažovala Slavia teprve minulý pátek po úspěšném půlročním působení v Táborsku. V šestnácti zápasech nasázel pět gólů.

„Babacar nás zaujal už dříve, ale chtěli jsme vidět, jestli zvládne první důležitý krok v adaptaci na český fotbal, což se mu v Táborsku povedlo. Teď ho čeká krok druhý, aby se prosadil v nejvyšší soutěži. Věříme, že do budoucna to bude pro Slavii skvělá investice,“ uvedl na webu Slavie její sportovní ředitel Jiří Bílek.

Teď by se měl Sy zocelovat v Teplicích, které můžou poskládat ryze senegalský útok. Od léta v jejich dresu září Abdallah Gning, který v premiérovém půlroce mezi českou elitou nastřílel šest gólů. Sy jde v jeho stopách: Senegal, druhá česká liga a po půl sezoně do nejvyšší soutěže.

„S Gningem se znají ze senegalské ligy. Nehráli spolu, ale proti sobě,“ zjistil Vachoušek. „Věděli jsme, že Babacarovi se povedl podzim v Táborsku, dával góly a byl na hřišti cítit. Neznamená to, že by Gning odcházel, naopak kádr se posílí a konkurence zvýší.“

Hostování 184 centimetrů vysokého hráče chtějí Teplice, po podzimu dvanácté, doladit do čtvrtka, kdy odlétají na soustředění do Turecka. Babacar Sy uzavřel se Slavií smlouvu do 30. června 2026, což komentoval nadšeně: „Jsem strašně spokojený, že jsem ve Slavii, že jsem v tak velkém klubu mohl podepsat smlouvu. Splnil se mi sen.“

Na dalším snu, aby se ve Slavii prosadil, začne pracovat i skrz svoji novou, teplickou misi.