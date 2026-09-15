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Chance Liga 2026/2027

Frťala motivoval Teplice sestřihem gólů: Ale trefili jsme jen holuba na střeše

Ondřej Bičiště
  7:49
Teplický trenér Zdenko Frťala.

Teplický trenér Zdenko Frťala. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplický trenér Zdenko Frťala.
Teplický trenér Zdenko Frťala.
Teplický trenér Zdenko Frťala.
Teplický trenér Zdenko Frťala.
15 fotografií
Do branky se Kryštof Lichtenberg v první fotbalové lize postavil teprve podruhé, na domácích Stínadlech dokonce premiérově. A hned proti mistrovské Slavii, před více než třinácti tisíci diváky. „Takové zápasy, v tak skvělé atmosféře, to je odměna pro všechny. Mám radost, že jsem se dostal do brány, jen mě mrzí ty dva inkasované góly,“ měl smíšené pocity třiadvacetiletý gólman po porážce Teplic s lídrem tabulky 0:2.

Ostré zkoušky se dočkal proto, že jednička sklářů Matouš Trmal má zdravotní trable. „Popřál mi hodně štěstí, ať si to hlavně užiju. Radil mi, ať jsem hlavně v klidu, že na to mám,“ líčil Lichtenberg, co slyšel od staršího a zkušenějšího kolegy.

Zásadní chybu neudělal, inkasované góly nejdou na jeho vrub. Naopak měl i pár dobrých zákroků, kterými skláře při náporu Slavie podržel. I kouč Zdenko Frťala to ocenil. „Lichty to zvládnul. Je to i pro něj impulz, aby byl připravený na tyhle situace. Věřím, že Trmy se uzdraví, ale Kryštof ho adekvátně nahradil.“

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Problém Teplic nebyl ani tak v bráně či v defenzivě, ale moc toho nevyprodukovaly směrem dopředu. „Slavia nás v podstatě nepustila do gólových příležitostí, neměli jsme ty sklepky, druhé míče, abychom mohli jít do nějakého přečíslení. Vyhráli zaslouženě, ale kluci do poslední minuty dělali vše, aby aspoň jeden gól dali, za což jim patří poklona. A diváci se snad taky nenudili.“

Bavil je svižný zápas, když ho na dvacet minut přerušila porucha umělého osvětlení a stadion potemněl, vytáhli mobily a svítili jimi jako na koncertu popových hvězd. „Horší by bylo, kdyby se to stalo třeba v mrazu a hráči by vychladli. Takto to zápas nějak neovlivnilo. Jsme rádi, že se osvětlení podařilo zprovoznit a dohrálo se to,“ odfoukl si Frťala.

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V zimě 2024 pustil trenér hráčům záznam z památného vítězství Teplic nad Slavií v roce 1999 a skláři pak porazili sešívané na Stínadlech 1:0. Speciální motivační video měl nachystané i před nedělní bitvou.

„Sestříhali jsme klukům všechny góly, které jsme zatím v letošní lize dali. Nepomohlo to, příště asi zvolíme spíše nějaké defenzivnější situace,“ pousmál se Frťala.

Na pár minut zkusil nasadit i čerstvou posilu z Gambie Badamosiho. „Zápas se vyvíjel tak, aby dostal nějakou minutáž. Bohužel jsme ho moc nevyužili, tedy až na jednu střelu, která vyplašila místní holuby na střeše. Ale je to typologicky kluk, kterého jsme hledali delší dobu,“ říkal kouč o devatenáctiletém dlouhánovi.

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I když podruhé v sezoně Teplice nevstřelily ani gól, v ligové tabulce se drží solidně, po osmi kolech jsou přesně uprostřed. A zápas v Hradci Králové, poslední před dlouhou reprezentační pauzou, by mohl jejich postavení ještě vylepšit. „Ještě hrajeme ve středu pohár v Táborsku, kde určitě dostanou šanci méně vytěžovaní hráči. Dobrý výsledek v Hradci by nám mohl repre pauzu hodně zpříjemnit, ale předvádí nadstandardní fotbal a určitě to tam budeme mít nesmírně těžké,“ očekává Frťala.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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