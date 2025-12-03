Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

„Vánoční sada je ukázkou toho, jak lze díky otevřenosti značky Macron a kvalitní spolupráci posouvat hranice fotbalového marketingu,“ prohlásil Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice. „Fotbalový dres nemusí být jen sportovní vybavení - může být i příběhem, emocí a zážitkem, který spojuje klub nejen s fanoušky, ale také s událostí, na kterou se všichni těšíme, jako jsou Vánoce.“
Inspirace vánočními svetry je nepřehlédnutelná, dresy zdobí řady sněhových vloček, minimalistické geometrické linie i ikonické motivy sobů – vše stylizované tak, aby to vytvářelo iluzi pleteného svetru. Dominantním prvkem je žluto-modrý hrudní pruh s klubovým znakem. Hráči v poli se obléknou do tmavě modré varianty, brankáři do zelené.
Na svátečních trikotech nejsou žádné reklamy kromě citlivě umístěného loga výrobce, s čímž kluboví sponzoři souhlasili. Ligová fotbalová asociace společně s titulárním partnerem Chance v 18. ligovém kole upozorňuje na důležitost třídění a odpovědného nakládání s odpady, s projektem Sport bez odpadu teplické vánoční dresy také souzní – jsou vyrobeny z recyklovaných PET lahví.
Podobných chuťovek se ve světovém fotbale moc neobjevuje. „Vím, že italská Neapol měla vánoční dresy, které jí dělal Armani. Ještě jsem našel Atalantu Bergamo, ale jinak to moc klubů nedělá,“ zjistil Kovařík.
Fanoušci také nepřijdou zkrátka, limitovaná teplická edice bude k mání i v klubovém fanshopu a po utkání bude možné získat rovněž originální zápasovou sadu. Výtěžek z její aukce poputuje na dobročinné účely prostřednictvím Nadačního fondu FK Teplice.