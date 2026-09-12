Saxofon a až 15 tisíc diváků. Přání sklářů před Slavií: Ať převažují Tepličáci

„Vnímáme Slavii jako tým s nejlepší formou v lize. Navíc je to úřadující mistr. Na zápas se hrozně těšíme, věříme, že přijde spousta lidí, kteří nám budou dodávat energii,“ burcuje v klubové televizi teplický asistent trenéra Jan Rezek.
Sešívaní nasázeli v sedmi kolech už 21 branek, tedy průměrně tři na zápas. Jenže Teplice v ofenzivě rozkvetly, 15 gólů je druhý nejlepší počin s Mladou Boleslaví, která na to tedy potřebovala o zápas méně.
„Slavia je nebezpečná, bude to výzva, stát se může cokoliv. Liga je hodně vyrovnaná a naše domácí bilance se Slavií není špatná, tak uvidíme,“ těší se teplický brankář Matouš Trmal na utkání s nedělním výkopem v šest večer.
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I on se podílí na teplické proměně, častěji se zapojuje do výstavby po zemi. „Rozhodně se více rozehrává odzadu, což je dnes moderní. Snažíme se držet míč, ale pro mě je stejně hlavní chytání. Několikrát jsme dostali více gólů, což je tím novým stylem, ale některé situace jdou řešit líp. Pořád je před námi hodně práce, od optimálního stavu jsme daleko.“
Fanoušci si až tolik nestěžují, přestřelka 5:5 s Plzní je královsky bavila. „Viděl jsem, jak lidé tleskali vestoje. Pro mě to bylo příjemné překvapení, takové pocity jsem na Stínadlech snad nezažil, ale zároveň to bylo rozporuplné. Všichni nás chválili, jenže pět obdržených gólů jsem nenesl úplně dobře,“ nezapírá Trmal. „Nakonec jsem si ale hlavně vážil toho bodu, když jsme v úvodu prohrávali 0:3.“
Slavia má v nohách čtvrteční krutý zápas Ligy mistrů s francouzským Lens, v němž o deseti vedla 2:1, ale v nastaveném čase dvakrát inkasovala a padla hořce 2:3. Loni v prosinci v Teplicích po Chytilových gólech vyhrála 2:1. Tehdy přišlo téměř osm tisíc fanoušků, nyní je však počasí přívětivější a návštěva může být až dvojnásobná.
„V tuto chvíli evidujeme po započtení permanentních vstupenek přibližně k jedenácti tisícům vydaných lístků. Zájem navíc s blížícím se utkáním dál roste, takže věříme, že bychom se mohli dostat přes hranici 13 tisíc diváků, v optimistickém scénáři možná až k 15 tisícům,“ kalkuluje tiskový mluvčí klubu Martin Kovařík. „Samozřejmě bude záležet také na tom, kolik držitelů permanentek skutečně dorazí.“
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O punc slavnosti se postará i hudební program. Společně vystoupí DJ Márty Čonin a saxofonista Michael Šporcl při speciální přestávkové halftime show. Šporcl navíc chvíli před výkopem zahraje na saxofon klubovou hymnu.
Trmal se nemůže plných tribun dočkat. „Přijede hodně lidí z Prahy, ale věřím, že Tepličáci budou převažovat. Společnými silami to snad zvládneme a užijeme si děkovačku,“ sní Trmal. „Jsme rádi, že máme 13 bodů a jsme v horní půlce tabulky. Není lepší pozvánka na Slavii než poslední dva vyhrané zápasy. Chceme předvést atraktivní hru.“
Bude to zase strhující jízda jako s Plzní?