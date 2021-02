Trenér Leicesteru se bude divit, rýpl si Trpišovský do hřiště v Teplicích

„V Teplicích nás čeká jiné hřiště. A možná se bude trenér Rodgers divit, až se na nás bude dívat, na čem jsme hráli, jestli to je stejný sport,“ rýpl si Trpišovský do trávníku na Stínadlech, který sice v létě prošel rekonstrukcí, ale vrchní travní koberec klub musel reklamovat.

Teplice vs. Slavia Online reportáž v neděli od 16:30

Ligový hegemon Slavia má zápas v Teplicích vsunutý mezi dvojboj s Leicesterem v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. První bitva v Edenu vyústila v bezbrankovou remízu.



„Čeká nás nejtěžší soupeř z ligy. Můžeme spekulovat o sestavě Slavie, hrála ve čtvrtek, určitě udělá změny. I tak je kvalita jejího kádru výborná,“ tvrdí teplický kouč Radim Kučera. Skláři se trápí, na jaře získali z pěti kol jediný bod. „Musíme se s tím poprat, budeme se snažit překvapit.“

Neporažená Slavia postrádá za žluté karty potrestanou kometu Simu, ve čtvrtek se zranil Holeš. Že by v Teplicích mistr polevil v koncentraci, to Trpišovský odmítá. „Nesmí to být těžké, Leicester skončil, teď jsou jen Teplice, nic jiného. Pro nás je podstatné získat titul, v neděli k němu zase můžeme udělat jeden krůček, a důležitý. Není čas šetřit se ani litovat. Jsme zkušení, abychom si s tím poradili,“ podotkl kouč lídra.

Půjde o setkání nejhorší obrany, ta teplická inkasovala 40×, a nejlepšího útoku; Slavia nasázela 57 gólů. V září sešívaní rozpárali Teplice 5:1, tehdy hosté hráli od 20. minuty bez nespravedlivě vyloučeného Heidenreicha, jak uznala komise rozhodčích.

Až čtrnáctým sklářům, kteří se Slavií rupli osmkrát v řadě, schází kvůli postihu za červenou kartu Francouz Droehnle, marodí Knapík a Shejbal, nejisté jsou starty Jukla s Řezníčkem. „Zápas bude hodně soubojový, náročný,“ tuší Lukáš Provod, slávistický záložník.