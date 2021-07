Slavia využije i reprezentanty, tipují Teplice. Překvapí doma mistra?

„Samozřejmě proti nám stojí asi momentálně nejlepší tým v České republice. Slavia už iks zápasů neprohrála, ale o to je pro nás větší motivace zkusit ji porazit,“ burcuje teplické fotbalisty jejich asistent trenéra Josef Dvorník. „Rádi bychom navázali na náš předchozí dobrý výkon na hřišti Českých Budějovic.“

Teplice vs. Slavia Online reportáž v pátek od 19 hodin

Výsledek ovšem dobrý nebyl, porážka 0:1 prohloubila šedivé období žlutomodrých. „Bolí to strašně,“ stýskal si po entrée do ligy teplický trenér Radim Kučera. „Celé jaro hrajete o záchranu, je na vás psychický tlak, přijde příprava a vám to výsledkově taky nejde, a teď tohle...“

I Kučera výkon vyzdvihl nad výsledek. „Věřil jsem hráčům, že jsou dobře nachystaní. Myslím, že to v Českých Budějovicích ukázali, kondičně jsme na tom nebyli vůbec špatně, kvalitu máme, domácí jsme trápili. Ale je to těžké. Chcete se postavit na nohy, chcete vzpruhu pro hráče, a ona nepřichází, to je špatné. Věřím, že se nám to vrátí. Když k tomu budeme takhle přistupovat, můžeme třeba získat se Slavií povzbuzující bod,“ věří Kučera.

Zápas, který na Stínadlech vypukne v 19 hodin, je pro české velmistry generálkou před středečním vstupem do kvalifikace Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi.

„Teplice v Budějovicích odehrály velmi dobrý zápas, v 1. půli byly určitě lepším týmem. Měly tři gólové šance. Tím, že jsme přišli o přípravné zápasy, je pro nás každé utkání, každá minuta na hřišti dobrá. I páteční střetnutí chceme využít k sehrávání týmu, hlavně k tomu dostat hráče do zápasového rytmu,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Avizuje změny směřované k evropské bitvě. „Někteří kluci odehráli poslední zápas před měsícem. Musíme to všechno skloubit dohromady. Na prvním místě je zvládnout páteční zápas. Pokud bude probíhat tak, jak jsme si představovali, pak můžeme dát prostor některým hráčům, aby získali herní praxi.“

Teplický asistent Dvorník tipuje: „Myslím, že Slavia už nastoupí v kompletní sestavě, její reprezentanti se zapojili do plného tréninkového procesu. Počítám tedy s tím, že trenér Trpišovský nasadí to nejlepší, co má k dispozici.“

Červenobílí ve Zlíně díky výhře 1:0 natáhli sérii neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na 47 zápasů. Se skláři v lize nepadli třináctkrát po sobě, v únoru ovšem na Stínadlech jen remizovali 1:1. Do ochozů smí podle teplického klubu osm tisíc fanoušků.