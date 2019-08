Teplický Petr Mareš: Video stálo proti nám, ale výmluva to není

Věděl jste o hře rukou hned?

Já to v té rychlosti vůbec nepostřehl. Za prvé mi svítilo sluníčko do očí, takže jsem balon neviděl. Pak jsem jen slyšel, jak o mě plácnul. Asi to ruka byla.

Nahlodalo to vaši psychiku? Sebrali vám vyrovnání na 1:1.

Ba naopak nás to trošku namotivovalo. Konec prvního poločasu jsme odehráli tak, že jsme Olomouc tlačili, bohužel jsme si v té době nevytvořili žádnou gólovou šanci.

Video rozhodlo i o vyloučení Kodeše. Co jste tomu říkal?

Dneska video stálo proti nám, bohužel. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Začátek poločasů jsme prospali, to nás srazilo do kolen. Ale myslím si, že jsme hráli spíš my. Když už jsme si šance vytvořili, nedali jsme je. Stejně jako ve Zlíně, i v Olomouci jsme zase udělali ze soupeře gólmana kola.

Jak vůbec vnímáte video?

Já nechápu, že je asi jen na pěti utkáních. Pořád se to opakuje u stejných týmů. Byl bych pro, aby bylo na všech zápasech.

Není paradoxní, že jste si víc šancí vytvořili až v oslabení?

Bohužel jsme prohrávali 0:2, až potom jsme zapli, to už je pozdě. Aspoň jednu šanci proměnit, Olomouc by znervózněla, mohli bychom pak udělat nějaký závar a klidně v 90. minutě vyrovnat.

Dostali jste branky na začátku obou poločasů. Chyběla vám koncentrace

Nevím, byli jsme na to nachystaní. Říkali jsme si před zápasem i po poločase, že se musíme připravit na začátky. Ze dvou centrů jsme nechali volné hráče, lacině, ve druhém poločase šlo o moji chybu. A Olomouc nás z toho potrestala.

Proč jste si Hálu nepohlídal?

Šel zpoza mě, já měl asi blbé postavení, měl jsem být za ním nebo vedle něj. On už byl rozběhnutý, z místa to šlo těžko zachytit.

Jste poslední. Děsí vás to?

Start není ideální, máme pět bodů a okolo nás týmy, které mají taky sílu. Liga je strašně vyrovnaná, body musíme sbírat všude. Každý je důležitý. Dnes jsme ztratili, ve Zlíně hloupě v závěru. Musíme se odpíchnout od lepších okamžiků jako remízy s Plzní nebo z úseků v Olomouci. Sráží nás individuální chyby a laciné góly.