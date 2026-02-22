ONLINE. Teplice - Olomouc, za hosty hrají Janošek i Sejk, chybí Šturm i Kliment

Zatímco Teplice by postavení do desátého místa po základní části nepohrdly, Olomouc myslí na elitní šestku. Rozdíl mezi oběma týmy je pět bodů.
Olomouc v týdnu v úvodním utkání play off Konferenční ligy remizovala s Lausanne 1:1, předvedla dobrý výkon, měla spoustu šancí.
Ale v lize z posledních sedmi zápasů zapsala jen jediné vítězství a to v prvním jarním kole proti Hradci Králové. To je na její ambice hodně málo.
Trenér Janotka protočil sestavu, hrají Janošek, Sejk či Jásir.
M. Trmal - J. Švanda, J. Jakubko, D. Halinský, D. Večerka - M. Bílek, P. Kodeš, M. Radosta - T. Zlatohlávek, M. Kozák, B. Nyarko
J. Koutný - A. Sylla, J. Elbel, J. Sláma, F. Slavíček - J. Jezierski, D. Janošek, A. Ghali, P. Baráth - V. Sejk, M. Jásir Núr
M. Riznič, E. Fully, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, K. Lichtenberg, L. Krejčí, M. Pulkrab, D. Mareček, R. Jukl